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Главная Новости Политика внутренняя политика Оппозиция в лице Медведчука постоянно требует от власти выполнения предвыборных обещаний, – Якубин
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Оппозиция в лице Медведчука постоянно требует от власти выполнения предвыборных обещаний, – Якубин

Политолог Алексей Якубин объяснил, почему Медведчук выполняет ключевую оппозиционную функцию

5 августа 2020, 14:59
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Оппозиция в лице Медведчука постоянно требует от власти выполнения предвыборных обещаний, – Якубин

Действующая власть в очередной раз демонстрирует, что она не способна выполнить свои предвыборные обещания. И в тоже время, фактически, боится принять помощь, конструктивной оппозиции в лице партии Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал кандидат политических наук Алексей Якубин.

По его мнению, на сегодняшний день только председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его соратники требуют от власти установления мира в стране, прекращения уличного диктата национал-радикалов и снижения тарифов. 

"Медведчук, по сути, выполняет ключевую оппозиционную функцию. Он акцентирует внимание на тех вещах, с которыми приходила власть. Потому что люди, когда голосовали за Зеленского, ожидали, что улица не будет господствовать над законом и будет порядок, - рассказал эксперт. - Люди верили, что достаточно быстро решатся вопросы с установлением мира. Тоже самое касается проблемы тарифов и гуманитарной политики".

При этом, добавил Якубин, оппозиция ограничена в своих возможностях влиять на ситуацию в стране. По его словам, это связано с тем, что власть Зеленского боится принимать закон об оппозиции. 

"Основная задача оппозиции обращать внимание власти на ключевые запросы общества. Тем более в наших условиях, когда у нее не так много инструментов, потому как у нас нет закона об оппозиции", - констатировал эксперт.

Ранее политтехнолог заявил, что в случае досрочных выборов в Раду, партия Медведчука обойдет "Слугу народа".


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