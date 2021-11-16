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Березовец: плохие новости для Владимира Зеленского – во всем виноват президент

ВСК не нашла подтверждения того, что президент Украины, как и глава его офиса давали личные распоряжения руководителю ГУР МОУ по отсрочке операции

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Не очень приятные новости для главы украинского государства. Когда придет время давать показания в суде, окажется, что все незаконные указания в государстве отдавал один человек – Владимир Зеленский. Глава ВСК Верховной Рады по "вагнеровцам" Марьяна Безуглая так и сказала со всей пролетарской прямой, что в срыве операции по "вагнеровцам" никто не виноват, но в итоге виноват во всем президент, потому что, если нет виновного, то указание мог отдать лишь он один. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политтехнолог и телеведущий Тарас Березовец.

Березовец: плохие новости для Владимира Зеленского – во всем виноват президент

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Марьяна Безуглая на брифинге для СМИ так и заявила, что ВСК не нашла подтверждения того, что президент Украины давал личные распоряжения руководителю ГУР МОУ по отсрочке операции. Также установлено, что глава ОП не имеет полномочий давать подобные распоряжения руководителю ГУР МОУ по отсрочке.

"Таким образом, Ермак устами госпожи Безуглой передал: никаких полномочий срывать спецоперацию по "вагнеровцам", равно как и похищать судью Чауса в Молдове у него не было. А у кого же было? Ермак тонко намекает, что такие полномочия имеет только один человек. С фамилией Зеленский. И именно она предстанет в будущем перед следствием и судом. Ермак технически заявил, что в будущем Зеленский будет сидеть сам, и на его компанию в тюрьме рассчитать не нужно. Дружба только на свободе, а в тюрьме врозь. Так что плохие новости очень плохие", – написал Тарас Березовец.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ВСК рассказали, давал ли Зеленский указание сорвать операцию по "вагнеровцам".



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Источник: https://www.facebook.com/taras.berezovets/posts/5129338327096128
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