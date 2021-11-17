Омелян: парадокс ситуации заключается в том, что именно олигархи сейчас спасают Украину

Многие будут удивлены, но сейчас именно олигархам приходится спасать Украину, чтобы не потерять все то, что имеют. Власть Зеленского продолжает лишь наблюдать со стороны, записывая видеоролики, в которых делает вид, что заботится о стране. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Владимир Омелян. Фото: РБК-Украина

"Когда Зеленский снимал биг-борды Гройсмана "Ремонт Страны" и вешал на те же дороги "Большое строительство" или беззастенчиво присваивал себе километры, построенные еще "фейсбучными" властями – я просто смеялся. Когда Зеленский во времена пандемии встречал самолеты с масками для Эпицентра и отчаянно переводил ответственность за борьбу с коронавирусом сперва на крупный бизнес, потом на местные власти, а дальше обвинил всех украинцев, что они "не такие", потому что медленно вакцинируются – я удивлялся его цинизму. Но, когда вчера Зеленский публично объявил, что вопрос отопительного сезона решен, потому что в Украину направляются семь панамаксов с углем, а через час компания ДТЭК поблагодарила президента за рекламу и подчеркнула, что это их панамаксы – я до сих пор смеюсь!", – отметил Владимир Омелян.

Экс-министр отмечает, президент любит рассказывать, что нечестные чиновники породили олигархов, теперь массово клонирующих нечестных чиновников. Это правда, потому что и нынешний президент – ребенок олигархов, созданный по их образу и подобию. Но парадокс ситуации заключается в том, что именно олигархи сейчас спасают Украину, чувствуя ответственность хотя бы за свои активы без которых они равны 0. А вот Зеленский упорно разрушает Украину, отмалчиваясь во время угроз войны, пандемии, экономического кризиса, галопирующих цен. Он дальше хочет рассказывать лишь положительные новости.

Владимир Омелян отмечает, панамаксы придут, только все 7 вместе смогут привезти 400-500 000 т угля. Именно на такое количество угля упал запас наших ТЭС за теплый октябрь. В среднем, месячная потребность составляет 1,5-2 млн т! То есть, привезут аж на 7-10 дней работы. И из этих 7 панамаксов только один перепадет Центрэнерго как товарный кредит, потому что компания после руководства Зеленского и его друга Коломойского – банкрот, денег нет.

"Кстати, а где те 4 млн т законтрактованного импортного угля для государства, о которых гордо сообщали власти еще месяц назад? Почему Зеленский и государство снова зависит от олигарха? Додеолигархизировались до ручки?!", – резюмировал Омелян.

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