Омелян: парадокс ситуации заключается в том, что именно олигархи сейчас спасают Украину

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Кравцев Сергей
Многие будут удивлены, но сейчас именно олигархам приходится спасать Украину, чтобы не потерять все то, что имеют. Власть Зеленского продолжает лишь наблюдать со стороны, записывая видеоролики, в которых делает вид, что заботится о стране. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Владимир Омелян. Фото: РБК-Украина
Экс-министр отмечает, президент любит рассказывать, что нечестные чиновники породили олигархов, теперь массово клонирующих нечестных чиновников. Это правда, потому что и нынешний президент – ребенок олигархов, созданный по их образу и подобию. Но парадокс ситуации заключается в том, что именно олигархи сейчас спасают Украину, чувствуя ответственность хотя бы за свои активы без которых они равны 0. А вот Зеленский упорно разрушает Украину, отмалчиваясь во время угроз войны, пандемии, экономического кризиса, галопирующих цен. Он дальше хочет рассказывать лишь положительные новости.
Владимир Омелян отмечает, панамаксы придут, только все 7 вместе смогут привезти 400-500 000 т угля. Именно на такое количество угля упал запас наших ТЭС за теплый октябрь. В среднем, месячная потребность составляет 1,5-2 млн т! То есть, привезут аж на 7-10 дней работы. И из этих 7 панамаксов только один перепадет Центрэнерго как товарный кредит, потому что компания после руководства Зеленского и его друга Коломойского – банкрот, денег нет.
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