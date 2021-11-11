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Омелян о подозрении Гео Леросу: Зеленский мчится по «автобану Януковича»

Экс-министр провел сравнение с действиями Януковича против активистов за трафарет с его изображением

сегодня, 12:34
Автор:

Кравцев Сергей
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Следствие расценило действия экс-члена фракции "Слуга народа", нардепа Гео Лероса, как хулиганство. Теперь нардеп может оказаться вместо Верховной Раде в СИЗО. Ближайшие пять лет Лерос может провести за решеткой. Для того, чтобы вручить подозрение представители Офиса Генпрокурора и ГБР приехали к народному избраннику во двор его дома. Как передает издание "Комментарии", о вручении подозрения политик сообщил на своей страннице в Facebook.

Омелян о подозрении Гео Леросу: Зеленский мчится по «автобану Януковича»

Гео Лерос. Фото: фейсбук Гео Лероса

Новость прокомментировал на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он напомнил, что 14 января 2013 года Сумской Заречный суд своим решением осудил от 1 до 2 лет заключения четырех парней за “нанесение на стены изображения лица человека с красной точкой в области лба”. Активисты нанесли через трафарет портрет Януковича.

По словам Владимира Омеляна, теперь видим, что Владимир Зеленский мчится по "автобану Януковича", выдвигая очередное обвинение руками ручных правоохранительных органов народному депутату Гео Лероса за оскорбление "монаршего лица".

"Пожалуй, "Квартал 95" не критикует своего бывшего шефа не по любви и лояльности, а зная его мелочность и мстительность. Юмористы теперь крестятся и думают, как хорошо было при Петре Порошенко, потому что был бы он Зеленским – мы бы за свои "шутки" долго сидели, а не отмывали деньги и оффшоры, и в президенты шли", – резюмировал экс-министр.

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Источник: https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4510652908971803
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