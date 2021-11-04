Лерос не стал первооткрывателем: кто еще из нардепов и политиков показывал неприличные жесты

Неприличным жестом в сторону президента Зеленского нардеп Лерос сегодня оживил соцсети, но, правды ради стоит сказать, что он оказался не единым, кто отличился таким поведением, чтобы обратить на себя внимание. Ранее уже были в истории украинского политикума нардепы и политики, которые показывали неприличные жесты. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Лерос показал неприличный жест президенту. Фото: УНИАН

Помимо артистичного Лероса подобным жестом "прославился" мэр Николаева Александр Сенкевич. Градоначальник продемонстрировал на камеры средний палец во время словесной перепалки с одним из депутатов горсовета.

Более сдержанно вел себя с подобным жестом бывший коллега Гео Лероса по фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко. Он запомнился тем, что выставил рисунок среднего пальца в Верховной Раде.

Если же немного отдалиться во времени, то можно еще вспомнить самый известный мэм, который "гулял" в соцсети в 2016 году. Тогда нардеп "Народного фронта" Сергей Пашинский показал средний палец, однако кому был адресован этот жест фотографы и ведеооператоры так и не зафиксировали.

Еще раньше, а именно в 2014-м году известный любитель "русского мира", экс-нардеп Партии регионов Олег Царев показал средний палец лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко.

В 2013-м году экс-нардеп Партии регионов Владимир Медяник также показал средний палец другому депутату за то, что тот пытался снять на телефон, как он голосовал за своего коллегу.

Ну, и, конечно же, нельзя не вспомнить Надежду Савченко, которая, будучи нардепом 8-го созыва Верховной Рады неоднократно попадал в объективы камер с поднятым средним пальцем.

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