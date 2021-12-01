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Омелян о госбюжете-2022: особенно смешно звучит теперь тезис «олигархи инвестируют в детей»

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян обратил внимание, что в проекте бюджета на 2022 год не предусмотрено существенное увеличение ренты за недропользование

сегодня, 14:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на принятый Верховной Радой законопроект 5600 в проекте госбюджета-2022 от "увеличенной ренты" за недропользование по руде ожидается дополнительно всего 240 млн грн. Рентная ставка в Украине остается самой низкой в мире. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Омелян о госбюжете-2022: особенно смешно звучит теперь тезис «олигархи инвестируют в детей»

Владимир Омелян. Фото: mind.ua

"Все же еще помнят, принятый Верховной Радой законопроект 5600, тот, который спикеры от власти назвали не антинародный, а антиолигархический. За счет которого планируют взыскать десятки миллиардов гривен не с простых украинцев, а именно с олигархов! Так вот, правительство сегодня внесло проект бюджета на 2022 год, потому что ждали вчерашнего голосования этого закона, ведь им должны были финансировать все грандиозные строительства президента Зеленского из средств налогоплательщиков. Бабах! А от "увеличенной ренты" за недропользование по руде ожидается дополнительно аж 240 млн грн! Рентная ставка в Украине остается самой низкой в мире: до 100 долл./т – 3,5%, выше 100 долл./т – 5%. В мире – 5-7,5%", — отметил Владимир Омелян.

Он объясняет, по факту бюджет в 2022 году поступит даже меньше, чем в 2021 году, потому что, отказавшись от фиксированной ставки 2,5-3 долл./т, привязали размер ренты к мировым ценам, а позавчера ее цена составила уже 80 долл./т. Прогноз на следующие годы по мировой стоимости руды — существенно меньше 100 долл./т.

Владимир Омелян уточняет, удвоение поступлений от таможни в следующем году тоже не предусмотрено.

"Помните, эти 300 млрд грн плюс от борьбы с контрабандой? Вот и вся цена обещаниям Зеленского. Особенно смешно звучит теперь тезис об экономическом паспорте украинца и "олигархи инвестируют в детей". Инвестируют в своих детей и детей Зеленского. В оффшорах", – резюмировал экс-министр.

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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10159006067458439
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