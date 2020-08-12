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Оленич потратил на агитацию Порошенко средства из бюджета Киева, - Постернак

Политэксперт Олег Постернак заявил, что Петр Оленич и после смены власти продолжает контролировать земельные вопросы в Киеве

12 августа 2020, 15:52
Автор:

Станислав Молчанов
Оленич потратил на агитацию Порошенко средства из бюджета Киева, - Постернак

Несмотря на то, что президентские выборы состоялись в 2019 году, лидеры общественного мнения продолжают делать заявления о нарушениях во время агитации и коррупционных схемах избирательной гонки. Так, появилась информация, что один из чиновников КГГА - Петр Оленич - якобы потратил существенную часть денег из бюджета Киева на агитационную кампанию кандидата Петра Порошенко. Об этом на своей страничке в Facebook заявил политический эксперт Олег Постернак.

"Петр Оленич потратил существенную часть денег из Программы соцэкономразвития Киева на агитацию за кандидата Порошенко. Напомню, что на эту программу был выделен огромный бюджет в 1,288 млрд гривен", - пишет Постернак.

По его словам, Оленич, благодаря своей должности главы департамента земельных ресурсов, один из главных людей, принимающих решения по земле в столице.

"Оленич - вообще очень интересный персонаж. Он мало известен широкой публике, практически не мелькает в медиа, но при этом он курирует очень серьезные вопросы в Киеве. Благодаря свой должности - главы департамента земельных ресурсов, Оленич стал одни из главных “решал” по земле в столице. Именно через этого чиновника получаются необходимые бумаги и “дозволы” на застройку Киева. О каких цифрам там идет речь - представить сложно, но очевидно, что должность эта очень хлебная. Особенно, если учитывать тот факт, что Оленич работает даже с самыми зашкваренными и скандальными застройщиками, вроде Войцеховского или Микитася", - считает политолог.

Кроме этого, Постернак считает, что и при нынешней власти Оленич продолжает занимать свой пост и якобы влиять на распределение столичного бюджета.

"С другой стороны, человек, который оказался на потоках, вынужден делиться с окружающими и выполнять определенные требования. В случае с Оленичем такое требование, видимо, поступило в 2019 году и он без вопросов перенаправил деньги налогоплательщиков на агитацию за нужного кандидата. И хотя Порошенко на выборах проиграл, Оленич сумел остаться в системе и дальше дерибанить столичный бюджет", - заявил эксперт.

Напомним, Сергей Притула решил, идти ли ему в мэры Киева.


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