Около половины украинцев считают недавние кадровые перестановки антикоррупционной мерой – опрос

24 января стало известно о ряде увольнений в Офисе президента, правительстве, прокуратуре. Так, Президент подписал заявление об освобождении от должности заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, Кабмин уволил заместителей министра развития общин и территорий Василия Лозинского, Ивана Лукерю, Вячеслава Негоду, заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова. Кроме того, занимаемые должности потеряли ряд председателей облгосадминистраций: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской. Вместе с тем, генеральный прокурор Андрей Костин уволил по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко, который ездил в отпуск в Испанию, несмотря на запрет президента, а также руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур.

Фото: https://www.president.gov.ua

64,1% опрошенных компанией Active Group слышали об этих кадровых перестановках. Почти половина респондентов (49,8%) считают, что они связаны с борьбой с коррупцией, а 41,4% – что эти действия необходимы для повышения эффективности работы власти. То, что кадровые перестановки были осуществлены по требованию западных партнеров, думает 36,3% украинцев. Внутренней борьбой во власти эти увольнения назвали 37% принявших участие в опросе, а плановыми ротациями – 7,7%.

Наиболее известные фигуры среди уволенных – Тимошенко и Кулеба. Первого знают 59,6% респондентов, бывшего главу Киевской администрации опознали 56,8% опрошенных.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology 28 января путем самозаполнения 600 анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и региону страны.

Как известно, президент назначил бывшего главу Киевской ОВА Кулебу заместителем руководителя Офиса президента.

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