Зеленский уже нашел замену Кириллу Тимошенко

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего руководителя Киевской ОВ Алексея Кулебы заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака. До этого этот пост занимал Кирилл Тимошенко, пишут "Комментарии".



указ Президента о назначении нового заместителя руководителя ОПУ

Об этом говорится в указе главы государства №42 от 24 января.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", — говорится в тексте документа.

Предыдущим указом Владимир Зеленский уволил Кулебу с должности руководителя Киевской областной военной администрации. "Уволить КУЛЕБУ Алексея Владимировича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в указе.

Кадровые чистки, которые Владимир Зеленский анонсировал накануне сегодня приобрели реальности. 24 января уволены четыре человека с должностей заместителей министров и пять начальников ОВА. Если подробнее, то это начальник Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко, Сумской — Дмитрий Живицкий, Херсонской — Ярослав Янушевич, Киевской — Алексей Кулеба, Запорожской — Александр Старух.

Лишились своих должностей и два заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.

"Чиновникопад", по мнению политолога Владимира Фесенко, вызван своеобразным "окном" в работе Президента. Сама подготовка к таким кадровым решениям продолжалась еще с прошлого года.

Как писали "Комментарии", Евросоюзу нравится серьезный подход Владимира Зеленского и его рефлексия на коррупционные обвинения в адрес чиновников. В рамках процесса обретения членства в ЕС от Украины ожидают дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, особенно в высших эшелонах власти. Антикоррупционные меры являются не только ключевой частью процесса вступления в ЕС, но и одним из условий предоставления Украине макрофинансовой помощи. Украина уже применила несколько мер в сфере антикоррупции – назначение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и запуск процесса отбора нового директора НАБУ.

Ранее на страницах "Комментарии " говорилось, что еще в начале текущей недели у Зеленского анонсировали "активные посадки" уже весной. Глава фракции "Слуга народа" обещает, что уже этой весной коррумпированных чиновников ждет ответственности.





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