Офис президента взял на работу шоумена Сергея Притулу: может ли это быть и кто в выгоде

Появилась информация, будто Офис президента взял на работу шоумена Сергея Притулу, который ранее покинул партию "Голос". В задачу Притулы якобы входит "минусовать" киевского мэра Виталия Кличко, с которым у Банковой не сложились отношения. Как можно оценить вероятность и эффективность такого хода? Чем завершится схватка Офиса президента (ОП) с киевским мэром?

Сергей Притула (фото из открытых источников)

Политолог Виктор Таран считает, что вероятность такого сценария высока.

"В Офисе президента явно побаивается Кличко. И решаются на нестандартные способы по его дискредитации. Если идти по стандартным схемам – попытки увольнения, уголовные дела – это может не дать результатов по уничтожению рейтинга киевского мэра. Дело в том, что в Украине любят обиженных, их защищают. И Кличко может разыгрывать карту, что он — жертва режима, – поясняет политолог. – Потому прямая схема небезопасна для ОП. Можно пойти на другой вариант. Тем более, что если именно Притула будет критиковать Кличко, это будет выглядеть логично на фоне их недавнего противостояния на мэрских выборах. А доказательством, что между ОП и Притулой есть определенные договоренности, станет то, если он станет выступать с критикой в адрес Кличко на каналах, приближенных к ОП: 1+1, Интер и так далее…"

Не исключена, по словам Виктора Тарана, и версия, что Кличко сам боится Притулу как своего конкурента. А потому команда мэра через анонимные Телеграмм-каналы, СМИ, сознательно запускает волны, чтобы дискредитировать Притулу. И их уже – эит волны-слухи – комментируют политологи.

"Такой сценарий вероятен. Ведь рейтинг доверия Кличко и Притулы примерно одинаков, идет перетекание симпатиков, – отмечает Виктор Таран. – Итожа: к этой новости нужно отнестись внимательно. И дождаться активной фазы политического сезона (конец августа – начало сентября). Вот тогда, в зависимости от того, на каком канале и что будет говорить Притула, станет ясно, какая версия ближе к истине".

По мнению кандидата политических наук, политического эксперта Дмитрия Гаврилюка, об официальной политической коллаборации между Притулой и ОП вряд ли может идти речь.



"Оба лагеря будут публично избегать прямого ответа. Но мне импонирует гипотеза, что между Притулой и Зеленским вероятен ситуативный, кулуарный, бартерный союз. Суть его в основном схожа с тезисом политтехнолога Голобуцкого: а именно – использование Притулы как "ледокола" против Кличко.

Ведь прошедшие выборы четко зафиксировали, что мэрство в Киеве для выдвинутой от "Слуги народа" Верещук – это недостижимая мечта. Выгодой для Притулы могло бы стать одобрение Зеленским использования административного ресурса (каналы, блогеры, эксперты, юмористические шоу, суды, правоохранительные органы и т.д.), чтобы к следующим выборам рейтинг Кличко упал и не был вызовом для власти Зеленского", – отмечает Дмитрий Гаврилюк.



В то же время, подчеркивает политэксперт, даже учитывая волонтерское прошлое Притулы и его блогерское правдорубство, ставка именно на эту фигуру (если эта ставка, действительно, сделана) – стратегическая ошибка.

"Тактически же критика Притулой Кличко и публичная дискуссия с ним для ОП будут выгодны, чтобы несколько сдержать набирание киевским мэром политических оборотов", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее Сергей Притула заявил о том, что покидает партию "Голос".

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