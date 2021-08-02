Офис президента взял на работу шоумена Сергея Притулу: может ли это быть и кто в выгоде

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Ольга Чародий
Появилась информация, будто Офис президента взял на работу шоумена Сергея Притулу, который ранее покинул партию "Голос". В задачу Притулы якобы входит "минусовать" киевского мэра Виталия Кличко, с которым у Банковой не сложились отношения. Как можно оценить вероятность и эффективность такого хода? Чем завершится схватка Офиса президента (ОП) с киевским мэром?
Сергей Притула (фото из открытых источников)
Политолог Виктор Таран считает, что вероятность такого
сценария высока.
Не исключена, по словам Виктора Тарана, и версия, что Кличко
сам боится Притулу как своего конкурента. А потому команда мэра через анонимные
Телеграмм-каналы, СМИ, сознательно запускает волны, чтобы дискредитировать
Притулу. И их уже – эит волны-слухи – комментируют политологи.
По мнению кандидата политических наук, политического эксперта
Дмитрия Гаврилюка, об официальной политической коллаборации между Притулой и ОП
вряд ли может идти речь.
Ведь прошедшие выборы четко зафиксировали, что мэрство в
Киеве для выдвинутой от "Слуги народа" Верещук – это недостижимая мечта.
Выгодой для Притулы могло бы стать одобрение Зеленским использования
административного ресурса (каналы, блогеры, эксперты, юмористические шоу, суды,
правоохранительные органы и т.д.), чтобы к следующим выборам рейтинг Кличко
упал и не был вызовом для власти Зеленского", – отмечает Дмитрий Гаврилюк.
В то же время, подчеркивает политэксперт, даже учитывая волонтерское
прошлое Притулы и его блогерское правдорубство, ставка именно на эту фигуру
(если эта ставка, действительно, сделана) – стратегическая ошибка.
Напомним, ранее Сергей Притула заявил о том, что покидает партию "Голос".
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