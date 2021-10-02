Официально: "слуги народа" таки начали сбор подписей за увольнение Дмитрия Разумкова

2 октября во время выездного заседания фракции "Слуга народа" стало известно, что политическая сила таки инициирует отстранение Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады Украины. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Дмитрий Разумков (фото из открытых источников)

Юлия Палийчук сообщила, что депутаты получили бланки для сбора подписей.

"Сегодня фракция политической партии" Слуга Народа "передала народным депутатам бланки для сбора подписей под коллективной инициативой об отзыве Председателя Верховной Рады Украины. Сейчас члены фракции начали работать с данным документом, а о результатах официально будет сообщено позже", — говорится в сообщении пресс-секретаря.

Также она официально подтвердила, что по состоянию на 17:30 уже более 150 подписей.

"По состоянию на 17:30 под коллективной инициативой об отзыве Председателя Верховной Рады Украины собрано более 150 подписей народных депутатов Украины", — сообщила она.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Слуги народа" собрали 150 подписей за отставку Разумкова . На данный момент 150 нардепов расписались под требованием отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады Украины. Ответ журналистам в Трускавце от нардепа фракции "Слуга народа" Алексея Устенко. Устенко говорит, свою подпись поставил почти сразу. Утром нардепка от фракции "Слуга народа" Юлия Палий сообщила журналистам, что сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова начато. В настоящее время на собрании фракции присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Первым о сборе подписей сообщил в своем Telegram-канале Сергей Лещенко.

















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