Один год у руля Офиса президента: когда и почему Зеленский может сменить Ермака

Год назад, 11 февраля 2020-го, президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака руководителем Офиса президента Украины. "Комментарии" вместе с экспертами оценили работу Ермака и выяснили, когда и почему Зеленский может его сменить.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Ермак так и не погасил свой образ главного агента РФ в окружении Зеленского"

Политолог Владимир Цыбулько считает, что Ермак всё время пытался быть чем-то большим, чем заведующий канцелярией (который, по сути, является Офис президента). Но особых успехов, по мнению эксперта, не достиг.

"Показательно, что новый Госсекретарь США Энтони Блинкен вел зеркальный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Затем Офис президента разогнал информацию о дополнительном контакте с Ермаком", — отмечает Владимир Цыбулько.

По мнению политолога, Ермак так и не погасил свой образ главного агента РФ в окружении Зеленского.

"Провал с операцией по задержанию "вагнеровцев", отношения с Портновым, и еще ряд дел продолжают сужать маневр и перспективу Ермака", — резюмирует Владимир Цыбулько.

"Среди подвижек можно отметить перемирие, которое было самым длительным"

Политолог Валентин Гладких акцентирует, что Ермак не являет самостоятельной политической фигурой. Разве что в кейсе переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Задача ОП – создать условия для максимально эффективного исполнения президентом его конституционных полномочий и функций. То есть – успехи и поражения президента – это же успехи и поражения его Офиса, — отмечает Валентин Гладких. – А тут уж оценки разные, в зависимости от политических предпочтений".

По словам политолога, сфера, где Ермак действовал с широкими полномочиями – это вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Не раз были встречи на уровне Андрей Ермак (с украинской стороны) и замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак (с российской).

"Среди подвижек можно отметить перемирие, которое было самым длительным. К сожалению, сейчас намечается обострение. Совпавшее с закрытием каналов Медведчука, что, думаю, отлично поясняет, в чьих интересах они действовали. Также в актив можно отнести открытие новых КПВВ. К сожалению, только с нашей стороны", — отмечает Валентин Гладких.

Он подчеркивает, что наиболее негативные для действующей власти темы – экономика, борьба с пандемией – это прерогатива Кабмина. Так что провалы на этих направлениях – не к Ермаку.

"А вот некоторые негативные моменты, связанные с работой Верховной Рады (провалы тех или иных голосований, в том числе инициированных главой государства), можно вменять как недоработки со стороны ОП в общении с фракцией СН. Ведь задача Офиса — вовремя стелить соломку там, где может упасть президент", — говорит политолог.

При этом Валентин Гладких не считает, что в данный момент у Зеленского есть причины для замены Ермака.

"Глава государства сменит руководителя ОП, если тот не будет справляться со своими задачами, если будут явные провалы на вверенных ему участках. Нет смысл менять хорошее на новое. И я сейчас не вижу причин, почему стоит менять Ермака, — отмечает Валентин Гладких. — Причем, подчеркиваю, не нужно переоценивать значимость его фигуры – это просто высокопоставленный чиновник".

Ранее эксперты высказались о шансах Дмитрия Разумкова как самостоятельной политической фигуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!