Очереди и проблемы с оформлением субсидий: у Зеленского обещают разобраться

Уволить министра экономики Игоря Петрашко можно даже из-за проблем с оформлением субсидий. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов в эфире программы "Свобода слова".



Оформление субсидии. Фото: volodymyrets.city

По его словам, во времена президентства Петра Порошенко более 70 млрд грн выделяли из бюджета на субсидии, и они выдавались людям автоматически. Тогда субсидии получали более 7 млн домохозяйств, сейчас — это менее 3 млн.



"Вы заставляете сейчас людей приходить в очереди и переоформлять субсидии с кучей бумаг. Сегодня вы людей записываете в очереди уже на сентябрь. Это уже связано с третьей отставкой — господина Криклия (министра инфраструктуры — прим. Ред.), Потому что денег в бюджете у вас нет", — заявил Герасимов.

Он считает, что властям не удалось с помощью программы "Большое строительство" обеспечить рост экономики и новые рабочие места. Именно поэтому затягивают процесс оформления субсидий.

"Сейчас люди для того, чтобы переоформить субсидии вынуждены занимать очередь с пяти утра, несмотря на локдаун и карантин. Вы сгоняете пенсионеров вживую, чтобы они умерли. Вместо массовой вакцинации — у вас массовое уничтожение пенсионеров", — возмутился политик.

Кроме того, нардеп обвинил власть, что борьба с олигархами не ведется, при этом человек, который имеет на депозите 56 750 грн, теперь не сможет получить субсидию.

"У людей, у которых лежит на депозите 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а это — 56 750 грн. Люди копили эти деньги: кто — на похороны, кто — на ремонт. Сейчас у тех, у кого на депозите будет 56 750 грн, вы у них заберете субсидию. Для человека, у которого забирают субсидию, это серьезно. Это ваши решения — решения правительства", — заявил Герасимов.

На его обвинения ответил народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха. Он пообещал заслушать по этому вопросу министра социальной политики Марину Лазебную.



"Я благодарю за эту информацию, мы у госпожи Лазебной спросим. Я так же хочу спросить Нацбанк. Мы обязательно это сделаем, потому что на сейчас, НБУ взял траекторию на повышение учетной ставки. Для бизнеса в условиях карантина и локдауна это означает подорожание кредитов", — сказал Наталуха.

Напомним, министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко написали заявления на увольнение по собственному желанию. Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Верховная Рада будет голосовать за увольнение министров сегодня, 18 мая. Причины кадровых ротаций в правительстве назвали нардепы от партии "Слуга народа".

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