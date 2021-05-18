Очереди и проблемы с оформлением субсидий: у Зеленского обещают разобраться

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Наталья Некрасова
Уволить министра экономики Игоря Петрашко можно даже из-за проблем с оформлением субсидий. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов в эфире программы "Свобода слова".
Оформление субсидии. Фото: volodymyrets.city
По его словам, во времена президентства Петра Порошенко более 70 млрд грн выделяли из бюджета на субсидии, и они выдавались людям автоматически. Тогда субсидии получали более 7 млн домохозяйств, сейчас — это менее 3 млн.
Он считает, что властям не удалось с помощью программы "Большое строительство" обеспечить рост экономики и новые рабочие места. Именно поэтому затягивают процесс оформления субсидий.
Кроме того, нардеп обвинил власть, что борьба с олигархами не ведется, при этом человек, который имеет на депозите 56 750 грн, теперь не сможет получить субсидию.
На его обвинения ответил народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха. Он пообещал заслушать по этому вопросу министра социальной политики Марину Лазебную.
Напомним, министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко написали заявления на увольнение по собственному желанию. Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Верховная Рада будет голосовать за увольнение министров сегодня, 18 мая. Причины кадровых ротаций в правительстве назвали нардепы от партии "Слуга народа".
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