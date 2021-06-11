Обыски в «Нафтогазе»: какие цели преследует ГФС

В пятницу, 11 июня, стало известно, что Государственная фискальная служба Украины (ГФС) проводит обыски в НАК "Нафтогаз Украины" – в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд гривен.

Цель обысков в "Нафтогазе"

Что происходит и почему? Кому может "прилететь"? Какие могут быть последствия? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.

Дела против "Нафтогаза" продолжат расследовать

По словам адвоката, главы профсоюза Украинская независимая фундация юристов, главы АО "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, он предупреждал, что власти будут искать возможность принудить к миру недавно уволенное руководство "Нафтогаза".

"Речь о Коболеве (Андрей Коболев – экс глава набсовета НАК "Нафтогаз Украины, – ред.) и членах набсовета – иностранцах, которые должны были контролировать все те моменты, вокруг которых сейчас пытаются выстроить дело. Эти обыски и возбужденные уголовные дела связаны с тем, чтобы дать прямой намек предыдущему руководству. Мол, перестаньте критиковать, вредить, пытаться оспорить свои увольнения, пытаться вернуться на свои должности", – поясняет Ростислав Кравец.

Адвокат считает, что данные уголовные дела расследоваться не будут. И до логического конца (суда) не дойдут.

"Речь идет об огромных суммах. И если бы органы досудебного следствия реально имели какие-то доказательства, а не сейчас впопыхах пытались их собрать, мы бы уже сегодня увидели большое пятничное шоу: предъявление подозрения, клетчатое одеяло, избрание меры пресечения. Более чем уверен, что это – "пугалка", дело не закончится ничем", – прогнозирует Ростислав Кравец.

Обыски в "Нафтогазе" могут оказаться бессмысленные

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук так комментирует происходящее: "Что происходит? То, что и во всей стране: хаотические, взаимно исключающие события! Одной рукой из бюджетных денег платят миллионы в день всяким проходимцам, блокируют проверки финансовой деятельности и т.п., а другой – создают видимость борьбы с казнокрадами и олигархами".

По его мнению, никому и ничего не "прилетит".

"Будет, как и всегда: "гора родит мышь". А то, если копать глубже – на самих себя, не ровен час, можно выйти", – резюмирует Леонид Косянчук.

Напомним, эксперты рассказали, должно ли государство контролировать наблюдательные советы государственных компаний.

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