Государство взялось за набсоветы госкомпаний: о чем это говорит

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Таисия Ерохина
О чем говорит выглядящее как скоординированное
наступление центральной власти на набсоветы госкомпаний? Прошлись уже по
Нафтогазу, Укрзализныце, зацепили Укроборонпром. Почему это плохо или хорошо – "Комментарии"
узнали у экспертов.
Набсоветы. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Глава Института публичной политики и
консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков отмечает, что
наблюдательные советы в основном показали свою неэффективность с управленческой
точки зрения.
"Госкомпании в долгах как в шелках, при этом
их финансовые показатели ухудшаются или компания в целом банкротится. Берём ту
же Укрзализныцю. Почти ежегодные технические дефолты, коррупция и низкие
зарплаты линейных рабочих умножаются на миллионные зарплаты набсовета. Или
Нафтогаз, который ухудшает свои финансовые показатели и сокращает добычу газа,
а люди платят втридорога за украинский же газ. Конечно, с такими набсоветами
нужно заканчивать", — считает Сергей Быков.
При этом, по его мнению, не стоит в целом
отказываться от практики корпоративного управления.
"Есть и положительные примеры — та же Укрпошта,
которая ежегодно увеличивает доходы, платит дивиденды в бюджет и повышает
зарплаты. Мы должны прийти к тому, чтобы установить контроль за набсоветами и
создать инструменты ответственности для руководства госпредприятий", — уверен
глава ИНПОЛИТ.
Кандидат политических наук, политический
эксперт Дмитрий Гаврилюк напоминает, что набсовет — это коллегиальный орган,
группа лиц из числа инвесторов организации, контролирующие организации. Права и
обязанности наблюдательного совета прописаны в уставе организации.
"Я считаю, что говорить о негативе или
позитиве от усиления внимания власти к набсоветам госкомпаний рано, если мы не
видим вменяемых результатов. Если же исходить из формальной логики, то
государство имеет право оптимизировать форму и содержание набсоветов. Тем
более, учитывая антиолигархическую риторику нашей власти. Она должна быть
заинтересована, чтобы через набсоветы уменьшить или минимизировать вероятное
влияние олигархов на госкомпании ради собственной выгоды", — подчеркивает
Дмитрий Гаврилюк.
По его мнению, плохо или негативно то, что
власть пытается навязать набоветам свою визию — как тем работать, кто должен
туда входить и за что отвечать — стоит говорить в каждом случае (госкомпании)
отдельно. В зависимости от того, как изменится работа госкомпаний, размер
привлеченных инвестиций, увеличение или уменьшение доходов/ассортимента/доли на
рынке.
Если все эти показатели (и не только эти)
будут уменьшаться — власти нужно вручить антиОскар за "лучше бездарное
государственное управление – 2021", уверен Дмитрий Гаврилюк.
Как сообщалось, набсовет
НАК "Нафтогаз Украины" подает в отставку.
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