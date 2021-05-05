Государство взялось за набсоветы госкомпаний: о чем это говорит

О чем говорит выглядящее как скоординированное наступление центральной власти на набсоветы госкомпаний? Прошлись уже по Нафтогазу, Укрзализныце, зацепили Укроборонпром. Почему это плохо или хорошо – "Комментарии" узнали у экспертов.

Набсоветы. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Госкомпании в долгах как в шелках"

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков отмечает, что наблюдательные советы в основном показали свою неэффективность с управленческой точки зрения.

"Госкомпании в долгах как в шелках, при этом их финансовые показатели ухудшаются или компания в целом банкротится. Берём ту же Укрзализныцю. Почти ежегодные технические дефолты, коррупция и низкие зарплаты линейных рабочих умножаются на миллионные зарплаты набсовета. Или Нафтогаз, который ухудшает свои финансовые показатели и сокращает добычу газа, а люди платят втридорога за украинский же газ. Конечно, с такими набсоветами нужно заканчивать", — считает Сергей Быков.

При этом, по его мнению, не стоит в целом отказываться от практики корпоративного управления.

"Есть и положительные примеры — та же Укрпошта, которая ежегодно увеличивает доходы, платит дивиденды в бюджет и повышает зарплаты. Мы должны прийти к тому, чтобы установить контроль за набсоветами и создать инструменты ответственности для руководства госпредприятий", — уверен глава ИНПОЛИТ.

"Государство имеет право оптимизировать форму и содержание набсоветов"

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк напоминает, что набсовет — это коллегиальный орган, группа лиц из числа инвесторов организации, контролирующие организации. Права и обязанности наблюдательного совета прописаны в уставе организации.

"Я считаю, что говорить о негативе или позитиве от усиления внимания власти к набсоветам госкомпаний рано, если мы не видим вменяемых результатов. Если же исходить из формальной логики, то государство имеет право оптимизировать форму и содержание набсоветов. Тем более, учитывая антиолигархическую риторику нашей власти. Она должна быть заинтересована, чтобы через набсоветы уменьшить или минимизировать вероятное влияние олигархов на госкомпании ради собственной выгоды", — подчеркивает Дмитрий Гаврилюк.

По его мнению, плохо или негативно то, что власть пытается навязать набоветам свою визию — как тем работать, кто должен туда входить и за что отвечать — стоит говорить в каждом случае (госкомпании) отдельно. В зависимости от того, как изменится работа госкомпаний, размер привлеченных инвестиций, увеличение или уменьшение доходов/ассортимента/доли на рынке.

Если все эти показатели (и не только эти) будут уменьшаться — власти нужно вручить антиОскар за "лучше бездарное государственное управление – 2021", уверен Дмитрий Гаврилюк.

Как сообщалось, набсовет НАК "Нафтогаз Украины" подает в отставку.

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