Обязательный украинский язык: польза и вред нового закона





Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

В Украине 16 января вступил в силу языковой закон, обязывающий всех поставщиков услуг в Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя говорить на другом языке.

В Сети шутят, что, к примеру, сфера проституции – тоже должна теперь обслуживать на украинском? Эксперты оценили нововведение, особенно в разрезе штрафов, законности и необходимости вводить такие нормы, конфликтности темы.



"Отстоять свои права будет непросто каждой из сторон конфликта"

Комментируя возможность привлечения к ответственности за несоблюдение новых языковых правил представительниц "древнейший профессии", доктор права, адвокат Иван Либерман напомнил, что проституция в Украине (по крайней мере, пока) не законна. Соответственно, "жриц любви" будут подлавливать на другом, но точно не на языковых моментах.

"Что касается собственно новых языковых требований. У нас могу быть любые нововведения, законы, законопроекты, желания... Но одно дела — идея, другое — реализация. То есть, реальное выполнение тех или иных правил. Еще и в нашей державе — многонациональной, мультирелигийной, с избирательным подходом к исполнению законов. Еще и в нынешних условиях – кризис на кризисе. Выполнять новые нормы будут пытаться. Но будут и их нарушения. Уже есть. Как и конфликты, — отмечает доктор права. — Одни хотят, чтобы им отвечали на английском, другие — на русском, третьи – на польском. Кто-то возмущается, что украинский "не такой". На бытовом уровне сталкивают лбами людей. Отвлекая тем самым внимание от более важных проблем и вопросов".

Иван Либерман призывает всех недовольных (как потребителей, так и бизнес) обращаться за правовой помощью.

"Напомню, что согласно Гражданскому кодексу, доказательствами считаются фото, видео, аудио записи и т.д. Но они должны пройти экспертизу. Должен быть ряд свидетелей. Так что отстоять свои права в рамках языковых нововведений каждой из сторон будет крайне непросто", — прогнозирует адвокат.

"Ерунда, которая вредит государству"

Любые ограничения всегда приводят к обратным последствиям. Это можно проследить не только в языковом вопросе, но и в других ограничениях, которые пытается вводить власти. Это лишь вызывает сопротивление в обществе. Так считает Сергей Войченко — общественный деятель, кандидат юридических наук, глава адвокатского объединения "Войченко і Дульський".

"В первую очередь, это раскалывает общество, создает несколько лагерей, что совершенно не полезно для государства и его развития, — отмечает эксперт. — Большинство стран имеют разноцветное, многонациональное общество. И вопросы языка, тем более в бытовом общении, там — не главное. На самом деле, этот вопрос не стоит так остро, как его пытаются нам представить. Притеснений украинский язык не терпит. И это нововведение может действительно быть полезным, когда мы говорим о государственном секторе, о государственных служащих".

Сергей Войченко напоминает о некоторых грузинских десантниках в "Укрзализныце" или в других государственных органах. А также о том, что в крупных государственных корпорациях или том же "Нафтогазе" фактическое руководство осуществляют иностранцы.

"О каком знании украинского языка можно говорить? Кто их проверять будет? – интересуется эксперт. – Возможно, стоило бы начать с их освобождения? Вместо того, чтобы опускаться до уровня решения важного вопроса развития государства и управления Украины украинцами, мы опустились до уровня продаж чебурека или шаурмы: на каком же языке продавец будет спрашивать у покупателя — класть ему соус или нет? Это абсолютная ерунда, которая, по моему мнению, приведет к негативным последствиям, в первую очередь для украинского языка и нашего государства".

Сергей Войченко убежден, что если бы этот вопрос оставили в покое, то через одно, максимум два поколения, украинский язык был бы более применяем на территории Украины.

"Лично я им свободно пользуюсь. И для меня не проблема, если ко мне человек обращается русском, которым я тоже владею. Возможно, в дальнейшем мы даже получим обращение в Европейский суд по правам человека. И если кто-то, кто будет привлечен к ответственности на таком бытовом уровне, с этим вопросом обратится в ЕСПЧ, то он имеет все шансы выиграть. А вот государство Украина вынуждено будет выплатить крупные суммы. И в очередной раз предстать в не лучшем виде в этой судебной инстанции — и в мире", — подчеркивает эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал граждан не пользоваться магазинами, где нарушаются языковые права.

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