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Не ходите в супермаркет, аптеку, парикмахерскую, где нарушаются ваши языковые права - языковой омбудсмен

По словам языкового омбудсмен Тараса Креминя, обязательно надо назвать себя, о факте нарушения, месте нарушения и по возможности вложить доказательства нарушения, например аудио- или видеофайл

сегодня, 16:50
Автор:

Ольга Чародий

Работа с жалобами не отличается от постоянной практики, которая работает согласно  закону  "О защите прав потребителей". Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью "Сегодня".

Не ходите в супермаркет, аптеку, парикмахерскую, где нарушаются ваши языковые права - языковой омбудсмен

Тарас Креминь (фото из открытых источников)

Если человек приходит в сферу обслуживания и ему продают некачественный товар, то он может пожаловаться. Так и в этом случае, украинский язык выступает в качестве сервиса для клиента. 

"Разговаривать на государственном языке — это один из сервисов, который стал обязательный с 16 января. Жалобу можно подать как по адресу территориальных органов Госпотребслужбы, так и на адрес уполномоченного по защите государственного языка", — сказал Креминь.

По его словам, для того чтобы подать жалобу в соответствующие органы или языковому омбудсмену, обязательно необходимо назвать себя, сам факт нарушения, адрес нарушения (город, улиц,  номер улицы) и по возможности вложить доказательства нарушения, например аудио- или видеофайл. Однако, как считает языковой омбудсмен, есть другая демократическая форма защиты своих прав и интересов.

"Не пользуйтесь таким супермаркетом, не ходите в парикмахерскую, аптеку, которая нарушает ваши языковые права. Перейдите дорогу и найдите лучшие условия, будут удовлетворять ваши потребности", — добавил языковой омбудсмен.  

Напомним, 16 января, вступил в силу языковой закон, обязывающий всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя говорить на  другом языке. Об этом  сообщает Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом, с сегодняшнего дня вся сфера обслуживания должна говорить только на украинском языке, это  требование, согласно  закону, является обязательным.



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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/
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