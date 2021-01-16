Не ходите в супермаркет, аптеку, парикмахерскую, где нарушаются ваши языковые права - языковой омбудсмен

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Ольга Чародий
Работа с жалобами не отличается от постоянной практики, которая работает согласно закону "О защите прав потребителей". Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью "Сегодня".
Тарас Креминь (фото из открытых источников)
Если человек приходит в сферу обслуживания и ему продают некачественный товар, то он может пожаловаться. Так и в этом случае, украинский язык выступает в качестве сервиса для клиента.
По его словам, для того чтобы подать жалобу в соответствующие органы или языковому омбудсмену, обязательно необходимо назвать себя, сам факт нарушения, адрес нарушения (город, улиц, номер улицы) и по возможности вложить доказательства нарушения, например аудио- или видеофайл. Однако, как считает языковой омбудсмен, есть другая демократическая форма защиты своих прав и интересов.
Напомним, 16 января, вступил в силу языковой закон, обязывающий всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя говорить на другом языке. Об этом сообщает Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом, с сегодняшнего дня вся сфера обслуживания должна говорить только на украинском языке, это требование, согласно закону, является обязательным.
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