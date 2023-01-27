О чем говорит инцидент с Тищенко – действительно ли Зеленский начал очищение власти

В традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отреагировал на скандал с нардепом от партии власти "("Слуга народа") Николаем Тищенко в связи с его "командировкой" в Таиланд, уже стоившей тому места в партии, а также во фракции. Президент напомнил, что все выезды нардепов, чиновников регламентируются согласно недавнему решению СНБО. При этом сам Тищенко уверяет, что ничего не нарушал. Мол, депутатам-"слугам" еще в декабре якобы была поставлена задача развивать дружеские взаимоотношение в направлении Азии и Африки. Что происходит и почему? Как события могут развиваться дальше? Можно ли говорить, что началось реальное очищение власти? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Николай Тищенко. Фото: из отрытых источников

Скандал с Тищенко будет иметь серьезные последствия

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поделился таким мнением:

"Тищенко, безусловно, является влиятельным депутатом-тяжеловесом, причем приближенным непосредственно к Офису президента. Поэтому скандал с ним будет иметь серьезные последствия, так как публично может быть сигналом о пересмотре привычных кулуарных отношений между Банковой и монобольшинством. Ранее Тищенко спускали с рук его проделки и выпады, как в случае работы его ресторана "Велюр" в ковидное время, так и вечеринки с нарушением карантинных ограничений".

В мирное время, продолжает эксперт, толерантность к "залетам" весомых депутатов соизмерялась желанием не подрывать хрупкую стабильность голосования в Раде и корпоративную расстановку внутрипартийных групп монобольшинства. Но ныне – иная реальность, акцентирует Олег Постернак. В ней не остается места для исключений – в связи с особо острым восприятием украинским обществом раздражительных действий представителей власти, в особенности нардепов, имитирующих будто бы эффективную деятельность на пользу государства в условиях войны.

"С другой стороны, – отмечает эксперт, – не исключаю, что ситуация с Тищенко могла стать категорической реакцией президента Зеленского, который давно уже демонстрирует резкость и жесткость в отношении своего наиболее близкого окружения (экс-глава СБУ Баканов, экс-генпрокурор Венедиктова, экс-замглавы ОП Тимошенко). Думаю, это стратегическая линия на избавление президентской команды от токсичных фигур в условиях решающего этапа войны и необходимости быть на всякий случай подготовленными в случае парламентских выборов после ее окончания. Президент таким образом посылает сигнал всем игрокам и обществу о совершенно другой политической реальности, которая наступит в послевоенное время. К тому же, это удачно укладывается в желание существенно улучшить международный имидж Украины, показав принципиальную готовность к самоочищению, изменениям".

Тищенко не нужен более в парламенте ни в какой ипостаси

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что до реального очищения власти пока далеко. Речь сейчас, поясняет он, идет лишь об исключении Тищенко из фракции и партии.

Как минимум – это административная ответственность. Будет ли к ней привлечен Тищенко – вопрос пока открытый. Но я надеюсь, что, сказав "А", "слуги" скажут и "Б". И что после исключения из фракции они окажут на него давление, чтобы он сложил мандат. И что следствие потом поставит все точки "над "і" Я понимаю, что Тищенко дорог кому-то на Банковой, что он чей-то там друг, кум и так далее... Но его сохранение для "Слуги народа" на данный момент имеет больше имиджевых, негативных последствий, чем его исключение из фракции и партии", – подчеркивает Виталий Кулик. "Далее надо ставить вопрос о сложении мандата. Необходимо говорить и о другом наказании. Должно быть расследование – почему он уехал за границу, не поставив никого в известность, без соответствующего разрешения спикера парламента, как утверждает сам Руслан Стефанчук

Он считает, что Тищенко превратился в абсолютного клоуна. И что на данный момент у него нет никакого ресурса, чтобы провести некий ребрендинг, каким-то образом восстановиться, дать некие бонусы "слугам" от своего присутствия в Раде.

"Он не нужен более в парламенте ни в какой ипостаси, – уверен Виталий Кулик. – Потому, на мой взгляд, "слуги" должны быстро принять необходимые решения – и способствовать сложению Тищенко мандата. Если этого не произойдет, если будут проволочки, затягивание, нехватка голосов для чего-то там, то это будет бить непосредственно по фракции, а также по образу президента, по его личному рейтингу".

Сейчас власть должна максимально показывать готовность наказывать провинившихся "своих", чтобы было моральное право наказывать и "чужих", констатирует эксперт.

Власти приходится учиться быстро реагировать на подобные скандалы

Политтехнолог Борис Тизенгаузен напоминает, что "таиландский зашквар" – далеко не первый скандал, связанный с Тищенко.

"Он вообще – человек-скандал, начиная с "Велюра", фейерверков, странного наградного оружия и всего остального. Ситуация с Таиландом просто переполнила чашу терпения тех, от кого зависело быть Тищенко или не быть в рядах "слуг". То, что с ним разобрались так быстро, демонстрирует, что в Офисе президента научились оперативно реагировать, моментально прощаться даже с теми, кто по какой-то причине был ранее близок, дорог", – отмечает эксперт.

Решение, по его мнению, абсолютно правильное, потому что и общество у нас сейчас другое. И то, что прощали в мирное время, могут не простить в военное и послевоенное.

"Поэтому власти приходится учиться быстро реагировать на подобные скандалы. Если бы ранее за подобные "зашквары" исключали, фракция СН значительно бы видоизменилась", – уверен Борис Тизенгаузен.

Проблема, по его словам, еще и в том, что Тищенко пока остается в Раде как внефракционный нардеп.

"Удивительно, но человек, похоже, не понимает, что его довольное лицо в Таиланде на фоне моря вызовет бурю гнева. Такие люди в принципе не должны быть в политике. Надеюсь, в дальнейшем за те или иные провинности с депутатами будут поступать столь же жестко. Но важно продумать механизм оперативного лишения депутатского мандата, – акцентирует эксперт. – Ну, не лишать же Тищенко иже с ним гражданства, чтобы забрать мандат, как ранее сделали с рядом нардепов из ОПЗЖ".

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