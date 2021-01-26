О чем договаривались "Слуги": какой будет судьба Витренко и Дубинского





Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

В понедельник вечером, 25 января, прошло заседание фракции "Слуга народа", которое посетил президент Владимир Зеленский. Главная суета была вокруг кандидатуры Юрия Витренко на пост главы Минэнерго за которого пока голосов нет, а также исключение Александра Дубинского (попал под американские санкции из-за участия в презентации "пленок Деркача") из фракции.

Почему он не хочет выходить из фракции добровольно, каковы результаты заседания и в каком русле ситуация будет развиваться дальше — об этом с читателями "Комментариев" поделились политические эксперты.



"Дешевая имитация демократии внутри фракции"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает: "Разборки во фракции "Слуг" по поводу санкции США против Дубинского и его категорического с этими санкциями несогласия ожидаемо кончились ничем. Сам Дубинский не пожелал сделать президенту подарок ко дню рождения и покинуть фракцию (и Раду!) добровольно. А каких-либо рычагов принуждения этого — да и многих других нардепов — у президента просто нет".

По мнению аналитика, сигнальное голосование по Дубинскому насчет его исключения либо снятия с поста замглавы бюджетного комитета – это очередная дешевая имитация внутрифракционной демократии.

"Потому что голосование будет открытым, а значит, никакого решения принято не будет, так как с Дубинским его коллеги связываться откровенно боятся. Поэтому состоится еще разговор с Дубинским там, где и принимаются решения за депутатов – в Офисе президента. Максимум, что ему грозит – снятие с поста замглавы комитета и замглавы фракции, а это почти декоративные должности, особенно, во фракции", – говорит Александр Кочетков.

Говоря о последствиях таких имитаций, аналитик подчеркивает: США уже считают, что и властная фракция, и президент Зеленский перешли опасную черту и действуют в ущерб Штатам.

"Поэтому могут последовать ответные меры, например, добавление к санкционному списку других чувствительных для Владимира Зеленского фигур, — прогнозирует Александр Кочетков. – Но самое главное, что президент публично демонстрирует, что он толком не влияет даже на собственную фракцию. А это ведет к дальнейшей потере управляемости страны и повышает вероятность перезагрузки власти, скорее всего, Верховной Рады и Кабмина, уже этой осенью".

"Для Дубинского уйти самому – проигрышный ход"

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов обращает внимание, что на "слете фракции" обсуждали не только ситуацию вокруг Дубинского, но и проблему с тарифами.

"Тарифы на газ, январские платежки, которые шокируют людей в феврале, волнуют украинцев куда больше, чем Дубинский. А потому активно поднималась эта тема. А в ее ракурсе – и кадровый вопрос. То самое возможное повторное внесение в зал ВР кандидатуры Витренко на пост министра экономики. В свете (мраке) ситуации с тарифами, не понятно, смогут ли найти под него голос в Раде. В декабре вот не нашли… Фигура достаточно токсичная. Показательным будет, смогут ли за него проголосовать на этой неделе", — говорит политолог.

Что касается Дубинского, то он, напоминает Кирилл Молчанов, представляет в "Слуге народа" группу Коломойского. Более того – является флагманом этой группы.

"Его исключение из фракции — колоссальный удар по Коломойскому. Может, Зеленский и хотел бы на этой пойти. Но такой шаг грозит разбалансировкой работы фракции, — поясняет эксперт. — Так что Банковая сейчас на шпагате. И убрать бы Дубинского надо (на что непрозрачно намекает временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин – привет внешнему управлению). Человек под американскими санкциями в провластной фракции точно будет портить коммуникацию между Зеленским и Байденом. Но, учитывая, что за Дубинским стоит проколомойская часть фракции (20-30 человек), бить горшки с этой группой влияния Зеленскому не с руки. А между капелек пройти не получится, чтобы угодить всем. Так что Дубинский сейчас — мина замедленного действия. И в Офисе президента, похоже, сами не знают, как выходить из ситуации".

Поясняя, почему Дубинский сам не выйдет из фракции (а подобные предложения ему делались), политолог отмечает, что тот не хочет подставляться.

"Если он выйдет из фракции "по собственному желанию", то, по сути, возьмет на себя ответственность за вмешательство в американские выборы, — говорит Кирилл Молчанов. – А Дубинский этого, понятно, не хочет. Как человек, считающий, что ничего не нарушал, он будет и далее демонстрировать, что является не просто частью фракции СН, но и одним из ее ментальных лидеров… Для Дубинского уйти самому – проигрышный ход. А если выгонят — это уже дорога к новому политическому проекту. Поэтому если Дубинский и покинет фракцию, то – принудительно, а не самостоятельно".

Как сообщал портал "Комментарии", американское правительство ввело санкции против ряда граждан и организаций Украины из-за вмешательства в президентские выборы в США.





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