Кому из украинских политиков доверяют больше всего: новый рейтинг

Украинцы в рейтинге доверия к политикам отдали первенство президенту Владимиру Зеленскому, а наименьший процент поддержки оказался у главного прокурора страны Ирины Венедиктовой. Об этом свидетельствует опрос украинцев за 15-17 ноября, проведенный социологической группой "Рейтинг".

Так, Зеленскому доверяют 46% опрошенных – и это самый высокий результат. Но не доверяют гаранту больше – 51%. Второй по уровню доверия стал глава парламента Дмитрий Разумков с 32% доверия и 26% недоверия (еще 26% не знают его). Юлии Тимошенко доверяет каждый четвертый украинец, а не доверяют — 72%. Юрий Бойко получил 24% против 52% соответственно. У Петра Порошенко уровень доверия составил меньше — 23%, не доверяют ему 74%. Только 22% опрошенных заявили о доверии главе МВД Арсену Авакову, 67% — не доверяют.

Еще меньше доверия получил премьер-министр Денис Шмыгаль — 18% доверия и 54% недоверия, а еще почти четверть и вовсе о нем не слышали. Глава Минздрава Максим Степанов получил только 19% доверяющих из всех опрошенных, 36% — не доверяют, а 41% — не знают украинского министра здравоохранения. Глава ОП Андрей Ермак в опросе получил поддержку 12%, 43% ему не доверяют, а 40% — не знают. Завершает рейтинг генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которой смогли доверять только 9%, не доверяют — 38%, а почти половина – не знают таку.

Напомним, Лукашенко резко высказался о падении рейтинга Зеленского со словами: "Чья бы корова мычала".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!