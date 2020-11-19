Кому из украинских политиков доверяют больше всего: новый рейтинг

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Таисия Ерохина
Украинцы в
рейтинге доверия к политикам отдали первенство президенту Владимиру Зеленскому,
а наименьший процент поддержки оказался у главного прокурора страны Ирины Венедиктовой.
Об этом свидетельствует опрос украинцев за 15-17 ноября, проведенный
социологической группой "Рейтинг".
Так, Зеленскому доверяют
46% опрошенных – и это самый высокий результат. Но не доверяют гаранту больше –
51%. Второй по уровню доверия стал глава парламента Дмитрий Разумков с 32%
доверия и 26% недоверия (еще 26% не знают его). Юлии Тимошенко доверяет каждый
четвертый украинец, а не доверяют — 72%. Юрий Бойко получил 24% против 52% соответственно.
У Петра Порошенко уровень доверия составил меньше — 23%, не доверяют ему 74%.
Только 22% опрошенных заявили о доверии главе МВД Арсену Авакову, 67% — не
доверяют.
Еще меньше
доверия получил премьер-министр Денис Шмыгаль — 18% доверия и 54% недоверия, а
еще почти четверть и вовсе о нем не слышали. Глава Минздрава Максим Степанов
получил только 19% доверяющих из всех опрошенных, 36% — не доверяют, а 41% — не
знают украинского министра здравоохранения. Глава ОП Андрей Ермак в опросе
получил поддержку 12%, 43% ему не доверяют, а 40% — не знают. Завершает рейтинг
генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которой смогли доверять только 9%, не
доверяют — 38%, а почти половина – не знают таку.
Напомним, Лукашенко
резко высказался о падении рейтинга Зеленского со словами: "Чья бы
корова мычала".
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