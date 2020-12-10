Новый глава Фискальной службы Украины: какие задачи стоят перед Вадимом Мельником

Кабинет министров согласовал назначение на должность главы Государственной фискальной службы (ГФС) Вадима Мельника. "Комментарии" узнали у экспертов, что можно сказать об этом назначении, что он может (должен) сделать, чтобы ГФС показала более эффективную работу.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В конце 2018-го украинское правительство решило разделить ГФС на отдельные структуры: Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу. Функции налоговой милиции должен был взять на себя новый орган – Служба финансовых расследований. Но запустить СФР не получилось. Так и не созданный орган переименовали сперва в Национальное бюро финансовой безопасности, потом – в Бюро финансовых расследований, и, наконец, в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Законопроект о БЭБ парламент поддержал в первом чтении в сентябре этого года. Второго чтения пока так и не было…

"Скорее всего ГФС будет у нас действовать и дальше"

Председатель совета в Институт налоговых реформ, вице-президент в Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко напоминает, что ГФС должна была стать переходным периодом от налоговой милиции к Бюро экономической безопасности (БЭБ). Но переход явно затянулся. А с ним и сопутствующие проблемы

"БЭБ у нас так и не создана, законопроект во втором чтении не принят. В проекте бюджета-2021 даже не заложено финансирование на создание БЭБ. Так что, скорее всего, ГФС будет у нас действовать и дальше. В очередной раз доказывая, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное", – подчеркивает эксперт.

По мнению Елены Хотенко, новый начальник должен показать реальную эффективность работы ГФС в работе с теневым сектором. Не с малым и средним бизнесом, который нередко продолжают "кошмарить" фискалы, в том числе в этот кризисный год, а с действительно крупными недобросоветными налогоплательщиками. Точнее – "уклонистами". Причем упор следует сделать на работу с аналитикой, анализом.

Елена Хотенко с сожалением констатирует, что ситуация с БЭБ, которым никак не станет ГФС, похожа на ситуацию с таможней.

"Что таможня, что налоговая уже много лет не выходят из состояния трансформации. Вот только толку от этих реформ… Коррупция процветает, давление на бизнес продолжается, основные проблемы не решаются, об инвестиционной привлекательности речи не идет. Это проблемы общегосударственного уровня. И ротацией руководителей тех или иных ведомств их не решить", – подчеркивает Елена Хотенко.

"Связи, знакомства, обязательства и прочее — всё это послужит якорем на пути любого реформирования"

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль считает сам факт назначения нового главы ГФС позитивным шагом. С чехардой с "временно исполняющим обязанности" давно пора было заканчивать, отмечает он. Не может, столь важный для финансовой системы страны орган, так долго быть под "временным руководством".

"Почему же у Зе так долго определялись с кандидатурой? Тем более, что в итоге выбор пал на человека из системы. Реального ответа нет, лишь сплошная конспирология. Очевидно, что кандидатуру согласовывали и договаривались, – отмечает аналитик. – Вопрос — с кем согласовывали и о чём договаривались? Всё больше к команде Зе возникает таких вопросов, на которые нет внятных ответов".

Что касается непосредственно личности нового начальника ГФС, то Владимир Коваль считает, что с ним глубокого реформирования налоговой не будет.

"Человек, который почти 20 лет проработал в системе (в 2014-2016 годах даже возглавлял Главное следственное управление финансовых расследований ГФС), сломать ее не в состоянии. Связи, знакомства, обязательства и прочее — всё это послужит якорем на пути любого реформирования, — уверен аналитик. — Хотя, очевидно, на словах мы услышим о каких-то грандиозных планах…".

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