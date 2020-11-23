Камбэк Милованова: о чем говорит назначение экс-министра советником Ермака

Бывший министр по вопросам экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов стал советником Андрея Ермака — руководителя Офиса президента. О чём говорит это назначение? Будет ли от этого толк? Ответ "Комментариям" дали эксперты.

"Рассматривать новое назначение Милованова как возвращение на "политический Олимп" не стоит"

Профессор кафедры политических наук в Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко, политолог Анна Малкина подчеркивает, что должность советника руководителя Офиса президента не является ключевой или весомой с точки зрения принятия решений или существенного влияния на этот процесс.

"Поэтому рассматривать новое назначение Милованова как возвращение на "политический Олимп" не стоит, – считает она. – Кадровый голод, короткая "скамейка запасных" и системные проблемы в экономике заставляют руководство страны обращаться за помощью к специалистам, которые просто будут готовы формулировать некие рекомендации, ходить на эфиры, обеспечивать коммуникацию с населением".

По мнению Анны Малкиной, в случае с Миловановым, речь может идти и о коммуникации с международными донорами.

"Его западно-ориентированный вектор и связи могут помочь обеспечить этот процесс, – поясняет политолог. – Однако прогнозировать какие-то особенные достижения Милованова на новом посту сложно".

"Странно, когда советником главы ОП назначают человека, который не смог решить экономических проблем Украины"

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин не исключает, что Милованова сделали советником Ермака с расчетом перекрыть скандал с другим его советником – Уманским.

"Недавно прозвучали громкие заявления Уманского насчет коррупционных моментов, связанных с "Большим строительством". Потом Уманский говорил, что написал заявление на увольнение с должности советника Ермака. Но на данный момент эта история никак не разрешена. И тут появляется информация о новом советнике. Выглядит это как попытка сместить информационный контекст с резонансных заявлений Уманского на достаточно противоречивую фигуру Милованова, – говорит политолог. – Давай, мол, лучше пообсуждаем это".

Алексей Якубин напоминает, что Милованов показал себя неэффективным министром экономики. К тому же, отличился рядом резонансных заявлений. В том числе, связанных с ковидом. В стиле: хорошо, что это происходит с Китаем, мы выиграем от этого.

"Также это сигнал в сторону нашего так называемого грантополучательного сообщества, – считает эксперт. – Смотрите, дескать, те, кто был в правительстве Гончарука, всё равно здесь. Попытка намекнуть, что тот курс неолиберальных изменений, который был ранее, остается в приоритете у новой власти. У которой сейчас есть сложности во взаимодействии с МВФ. И на фоне этого на Банковой решили – сделаем такой финт. Хоть вряд ли назначение Милованова может как-то ускорить получение транша… Скорее мы видим, что власти готовы на отчасти абсурдные решения в кадровом формате. Плюсов ей это точно не добавит. Странно, когда советником главы ОП назначают человека, который не смог решить экономических проблем Украины".

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