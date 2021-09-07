Новые партийные и президентские рейтинги: анализ от экспертов

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала новый опрос, проведенный с 2 по 4 сентября.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

По всем параметрам лидирует президент Владимир Зеленский, за которого на выборах президента Украины (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором) сегодня проголосовали бы 31,1% украинцев. Среди ближайших преследователей: Петр Порошенко (13,3%), Юрий Бойко (10,9%) и Юлия Тимошенко (9,2%). Они же – в лидерах недоверия. В партийном рейтинге лидирует "Слуга народа" (25,8%). В парламент также прошли бы "Европейская солидарность" (14,1%), "Оппозиционная платформа — За жизнь" (12,4%) и "Батькивщина"(10,6%).

Эксперты проанализировал для портала "Комментарии" приведенные результаты и их близость к истине.

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает: "Что касается близости к истине – ее каждый понимает по-своему. Когда мы говорим о социологических данных, лучше всего сопоставлять данные разных опросов. Думаю, в ближайшее время появятся данные исследований других известных социологических центров – КМИС, Центра Разумкова, возможно, Фонда Демократические инициативы. Будем сопоставлять и смотреть, какие тенденции являются общими".

На сегодня из данных опроса Соцгруппы "Рейтинг" эксперт выделяет ряд моментов.

"Это – экспресс-опрос, чтобы зафиксировать реакцию украинцев на празднование 30-леитя Независимости, на визит президента Зеленского в США. Как говорится, по свежим следам замерить, как это воспринималось и повлияло это на рейтинг или нет. Основной вывод – общая рейтинговая ситуация остается относительно стабильной. Каких-то радикальных, кардинальных изменений в рейтингах не произошло", – считает Владимир Фесенко.

Но у президента и его партии есть тенденции к некоторым улучшениям рейтинговых показателей, акцентирует он.

"В частности, у Зеленского на пару-тройку процентов вырос, по сравнению с летними показателями, президентский рейтинг, – приводит пример эксперт. – Улучшилась ситуация с рейтингом доверия. Впервые за достаточно длительный период у него положительный баланс: 50% доверяют, 48% – нет. Перед этим достаточно длительный период наблюдалось превышение тех, кто не доверяет"

Рейтинги же оппонентов Зеленского и его партии практически не изменились. Есть колебания, но они несущественные. А у ближайших преследователей отставание от лидеров более чем, в два раза, подчеркивает Владимир Фесенко.

Он резюмирует: "Очевидно, что события последних недель – празднование 30-летия Независимости и визит Зеленского в США – явно сработали на пользу президента. Он демонстрировал активность, в отличие от своих конкурентов. И в целом эти события воспринимались позитивно, что также зафиксировали данные этого опроса".

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова, комментируя антирейтинг лидера "Батькившины", назвала странной тенденцией растущий уровень недоверия у молчащего политика.



"Люди не доверяют молчанию Тимошенко? Так же странно выглядит рейтинг президента. Весьма специфические цифры, как вариант – это опять тёплая ванна для власти, чтобы не расстраивать. Выдавать желаемое за действительное всегда удобнее, а социология давно превратилась из науки в элемент политических технологий. Время покажет насколько это правдивые цифры", – говорит Татьяна Лупова.

Что касается рейтингов партий, подобные цифры, напоминает она, мы уже видели год тому. Однако потом странным образом на местных выборах СН показали совсем другие результаты.

"В любом случае при таком уровне поддержки власти категорически не выгодны досрочные выборы, как бы они ни были нужны. С одной стороны – это шанс спустить пар, с другой — у власти однозначно не будет большинства и придется идти в коалицию", – поясняет эксперт.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак завил, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы США присоединились к переговорам в Нормандском формате. По мнению главы государства, в этом формате нужно обсуждать вопрос "Северного потока-2" с точки зрения глобальной безопасности.

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