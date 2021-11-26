Новые кадровые российские офицеры появились в ОРДЛО – разведка

Главное управление разведки следит за событиями на временно оккупированных территориях. Актуальная информация опубликована пресс-службой ведомства.

ГУР собирает разведывательные данные о ситуации в ОРДЛО – иллюстративное фото из сети

Разведчики отчитываются об активизации кадровых российских военных в ОРДЛО и о случайных жертвах среди боевиков, в которых обвиняют Вооруженные силы Украины.

РФ продолжает направлять кадровых офицеров и контрактников для усиления незаконных вооруженных формирований на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Они присоединяются к 1-й и 2-й воинским частям ОРДЛО. Украинские разведчики утверждают, что иностранцев привлекают к работе разведывательно-диверсионных подразделений, а также саперов.

Именно с работой саперов и диверсантов связана часть потерь, которые несут оккупационные войска. В частности, сначала они минируют территории возле населенных пунктов, а затем сами же, из-за собственной невнимательности, на них подрываются. После этого пропагандистские СМИ дискредитируют украинскую армию: говорят, что на самом деле жертвы появились от диверсий Объединенных сил.

Между тем в сводке о ситуации от 26 ноября 2021 г. указано, что украинские военные занимаются разминированием и уничтожением мин. В частности, было освобождено от взрывоопасных предметов 3,5 га земельных участков и взорвано 140 мин. Также сообщается, что боевики нарушали режим тишины 10 населенных пунктов: Луганского, Авдеевки, Лебединского, Южного, Новотошкивского, Екатериновки, Папасной, Новоалександровки, Красногоровки, Светлодарска.

Издание "Комментарии" напоминает, что предыдущие сведения украинской разведки свидетельствуют об активизации военных учений, проводимых при поддержке российских инструкторов в ОРДЛО. Подробнее об этом можно узнать о статьях по ссылке .

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