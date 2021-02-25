Артисты возвращаются из политики на сцену: будет ли так же с Зеленским

Артисты, ушедшие в политику, всё чаще возвращаются к прежнему виду деятельности. Вакарчук, Руслана, Огневич, Притула. Теперь вот Анастасия Приходько, пытавшая счастье с партией "Батькивщина", но не прошедшая по мажоритарке. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, куда может пойти (вернуться) Зеленский, когда завершит политическую карьеру, или именно политика теперь – его удел навсегда.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Известность и накопленные капиталы обеспечат неплохой стартовый потенциал "

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков напоминает, что у Владимира Зеленского еще три года первой каденции. Причем он явно собирается на вторую — и по нынешнему рейтингу вполне может победить.

"А за восемь лет в Украине и мире изменится столько, что этот вопрос (куда пойдет Зеленский после президентства) станет совершенно неактуальным, — отмечает аналитик. — С другой стороны, всё может пойти по экстремальному сценарию, и ВАЗу (Владимир Александрович Зеленский – ред.) придется бороться за то, чтобы досидеть хотя бы первый срок, а потом избежать преследования со стороны пришедших на смену. Это, мягко говоря, повлияет на выбор его дальнейшего жизненного пути. Но если представить, что всё будет оптимально, то Владимир Зеленский, скорее всего, попытается пойти в кинопродюсеры, куда-нибудь в Голливуд. Его известность и накопленные капиталы обеспечат неплохой стартовый потенциал".

При этом, подчеркивает Александр Кочетков, нам всем куда важнее, что будет с Украиной, чем персональная судьба одного из ее президентов.

"Поход в политику для артистов, как правило, это своеобразный бизнес-проект"

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов подчеркивает, что не совсем верно говорить, будто артисты возвращаются к своей привычной деятельности после похода в политику. По той простой причине, что со сцены они толком не уходят.

"Поход в политику для артистов, как правило, это своеобразный бизнес-проект. Иногда одноразовый, иногда – нет. К ним обращаются политтехнологи определенного политика или другой его обслуживающий персонал. Предложение звучит примерно так: "Вы украсьте наш список, а мы заплатим, несколько миллионов долларов. Я даже лично участвовал в переговорах с одним из топ-артистов Украины, которому предлагали идти в большую политику, создав блок своего имени. Сначала он согласился на оговоренную сумму, а потом фактически отказался, запросив в десять раз больше", — рассказывает Николай Спиридонов.

По его мнению, Вакарчука просто попросили помочь провести "Голос" в парламент, видимо, тоже заплатив определенную сумму. Ну, а когда провел – мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

"Ни Вакарчук, дважды становившийся депутатом, ни Руслана, ни прочие артисты в политику не шли ради нового вида деятельности. Отработали свое, помаялись — и вернулись на сцену, — отмечает эксперт. — Зеленский же шел в политику целенаправленно".

Николай Спиридонов считает, что Зеленский вполне может – и даже с успехом – вернуться на сцену. Но это будет ошибочным решением.

"Богачи, особенно российские, будут готовы выложить немалы средства, чтобы перед ними повыступал президент Украины, пусть даже и бывший. Фамилию Зеленского в этом ракурсе и так используют задним числом. В России крутят передачи и фильмы с его участием, — отмечает эксперт. — Супруга Виктора Медведчука – Оксана Марченко, говоря, что идет в политику, напомнила, что Зеленский у нее просил в свое время помощи для того, чтобы попасть на канал 1+1. А уж если он будет в статусе бывшего президента опять выступать – нас просто начнут высмеивать как государство".

По мнению Николая Спиридонова, Зеленскому не следует возвращаться на сцену и потому, что материально это уже не имеет для него значения.

"По слухам из кулуаров, год президентства или премьерства приносит в Украине обладателям этих постов 1 млрд долларов. Даже если Зеленский очень-очень честный и возьмет лишь десятую часть этого – всё равно получается немало. Да и без этого он человек достаточно обеспеченный, — подчеркивает Николай Спиридонов. — Как вариант – может читать лекции, получая за это хорошие гонорары. Так делают многие бывшие президенты. Или просто отдыхать, быть с семьей, путешествовать. Быть консультантом, лектором, входить в какие-то экспертные группы".

Напомним, Зеленский ответил, будет ли первым в Украине вакцинироваться от COVID-19.

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