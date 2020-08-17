Кравчук рассказал детали обмена пленными на Донбассе

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Дмитрия Симоненко
Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, что обмен пленными на Донбассе состоится в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью изданию "Сегодня".
"Я думаю, в ближайшее время состоится обмен. На прошлой неделе мы встречались с группой нашей делегации, говорили очень серьезно об этом деле. Речь идет только об определении фамилий, сколько это будет людей и что это за люди", - сказал Кравчук.
Первый президент Украины Леонид Кравчук. Фото: Зеркало недели
Также он отметил что для того, чтобы узнать, кого именно вносить в список на обмен, нужно приложить немало усилий и выполнить большой объем работы.
"Надо собрать очень много мнений, оценок, в том числе и некоторых органов, которые этим занимаются непосредственно. Но мы хотим и будем делать все, чтобы это произошло в ближайшее время", - подчеркнул глава ТКГ.
Как ранее писало издание "Комментарии", руководству России и лично Владимиру Путину война на Донбассе уже надоела и они хотят мира. Такое заявление сделал руководитель украинской делегации ТКГ в Минске Леонид Кравчук. При этом, уверяет он, ожидать, что Москва пойдет на уступки не стоит.
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