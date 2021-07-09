Никифоров заменил Мендель: что ждет нового пресс-секретаря Зеленского

С 9 июля Юлия Мендель официально уволена с должности пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. Её сменил мужчина — Сергей Никифоров, ранее работавший ведущим на телеканале "Украина 24" (медиа связывают с Ринатом Ахметовым). "Комментарии" попросили экспертов проанализировать, с какими сложностями придется столкнуться новому спикеру главы государства.

Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем Зеленского. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Новому пресс-секретарю придется выстраивать коммуникацию в период войны"

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики, советник министра обороны (2014-2015) Татьяна Попова считает, что нового пресс-секретаря главы государства ожидают те же сложности, что были у его предшественницы.

"Первая сложность — слабая организация как центральными, так и местными органами власти пресс-мероприятий с участием президента. Вторая — постоянные информационные операции против президента и его окружения: и со стороны россиян (нередко руками украинских авторов), и со стороны политической оппозиции (как пророссийской, так и якобы патриотического толка — того же Порошенко). Сама большая — третья по счету, но не по сложности — проблема, что Украина находится в состоянии войны с РФ, которая, судя по всему, не собирается эту войну заканчивать", — подчеркивает Татьяна Попова.

По ее словам, Зеленский прекрасно разбирается в медиа, что и как делать, чтобы коммуницировать с разными аудиториями. Но на пути встречаются различные противодействия.

"Так что перед новым пресс-секретарем стоит достаточно серьезная и сложная задача — выстраивать коммуникации в период войны, при наличии внутренней оппозиции и постоянных антипрезидентских, антиукраинских операциях, проводимых Россией", — резюмирует Татьяна Попова.

"Пресс-секретарство Мендель пришлось на период "медового месяца" президента"

Политолог Андрей Золотарев прогнозирует, что у Никифорова будет сложности иного порядка, нежели у Мендель.

"Не хочу обсуждать, из какого пула пришел Никифоров. Профессионалов хватает везде. Вопрос, не в том, у кого он ранее работал. А в том, что ему придется работать в более жестких условиях, чем Мендель", — отмечает Золотарев.

Пресс-секретарство Мендель, объясняет эксперт, пришлось на период "медового месяца" президента. Тогда в отношении к Зеленскому был высокий уровень позитивных ожиданий, подход был не столь критичен.

"А Никифорову предстоит работать, когда тренд критики президента станов доминирующим — как по делу, так и нет. Когда есть волна предвзятости, плыть против течения тяжело. Стоит больших нервов, требует большого профессионализма, иногда эквилибристики", — считает Андрей Золотарев.

К тому же, подчеркивает политолог, впереди нас ждет довольно горячая осень (тарифы, протесты, Рада после каникул). Количество конфликтов будет множиться.

"Полнота власти, к которой так стремился Зеленский, оборачивается и всей полнотой ответственности, — акцентирует Золотарев. — Посмотрим, как будет разруливать прогнозируемо непростые ситуации новый пресс-секретарь".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Мендель решила закончить карьеру спикера президента ярким аккордом — изданием книги о своей работе. О чем украинцы узнают из её мемуаров и стоит ли ждать значительного ажиотажа, читайте в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, как соцсети "провожали" Юлию Мендель после известия об ее отставке. Спойлер — без шуток и мемов не обошлось.

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