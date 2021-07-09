Никифоров заменил Мендель: что ждет нового пресс-секретаря Зеленского

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МЕНЮ
Вечканова Елена
С 9 июля Юлия Мендель официально уволена с должности пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. Её сменил мужчина — Сергей Никифоров, ранее работавший ведущим на телеканале "Украина 24" (медиа связывают с Ринатом Ахметовым). "Комментарии" попросили экспертов проанализировать, с какими сложностями придется столкнуться новому спикеру главы государства.
Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем Зеленского. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы
слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики,
советник министра обороны (2014-2015) Татьяна Попова считает, что нового
пресс-секретаря главы государства ожидают те же сложности, что были у его
предшественницы.
По ее словам, Зеленский прекрасно разбирается
в медиа, что и как делать, чтобы коммуницировать с разными аудиториями. Но на
пути встречаются различные противодействия.
Политолог
Андрей Золотарев прогнозирует, что у Никифорова будет сложности иного порядка,
нежели у Мендель.
Пресс-секретарство Мендель, объясняет эксперт,
пришлось на период "медового месяца" президента. Тогда в отношении к Зеленскому
был высокий уровень позитивных ожиданий, подход был не столь критичен.
К тому же, подчеркивает политолог, впереди нас
ждет довольно горячая осень (тарифы, протесты, Рада после каникул). Количество
конфликтов будет множиться.
"Полнота власти, к которой так стремился Зеленский, оборачивается и всей полнотой ответственности, — акцентирует Золотарев. — Посмотрим, как будет разруливать прогнозируемо непростые ситуации новый пресс-секретарь".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Мендель решила закончить карьеру спикера президента ярким аккордом — изданием книги о своей работе. О чем украинцы узнают из её мемуаров и стоит ли ждать значительного ажиотажа, читайте в нашем материале.
Также на портале мы рассказывали, как соцсети "провожали" Юлию Мендель после известия об ее отставке. Спойлер — без шуток и мемов не обошлось.
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