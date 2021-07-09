У Зеленского назначили нового пресс-секретаря. Кто он - обновлено

Сегодня, Владимир Зеленский подписал указы об освобождении с занимаемой должности Юлии Мендель, и назначения нового пресс-секретаря. Им стал телеведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

Новый спикер президента Украины Сергей Никифоров, фото из открытых источников

Новый пресс-секретарь Владимира Зеленского, как и президент — криворожанин по происхождению. Начинал работать на местном телеканале "Рудана". Свой блог в Инстаграм ведет с 2017 года. По фотографиям в нем, журналист имеет двоих детей, младшему из них — около года. Аккаунт спикера пестрит фото с детьми, из Франции, отдыха и байками.

Сегодня с 18.00 начнется брифинг пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, анонсировали на официальном сайте президента. Его прямая трансляция состоится онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента Украины.

Пока известно, что Сергей Никифоров имеет высшее журналистское образование. Работал на европейском телеканале "Euronews" во Франции. На отечественном телеканале "Украина 24" — с 2019 года.

UPD: Отвечая на вопросы журналистов во-время брифинга новый спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что во времена своей молодости "пересекался" с Владимиром Зеленским. "Я был в группе поддержки криворожской команды КВН, в которой выступал и будущий президент. Ребята из "95 квартала" тогда были местными звездами и конечно, я несколько раз с ними пересекался, еще учась в школе. Но это не были какие-то отношения или сотрудничество и, конечно, меня президент с тех пор не помнит. И никакой связи с тех пор я с ним не имел". Также Сергей Никифоров сообщил, что в Кривом Роге работал лишь несколько месяцев: "Это была больше вынуждена летняя практика".

UPD: Брифинг нового спикера президента длился менее 13 минут. Сергей Никифоров коротко рассказал о результатах встречи Владимира Зеленского с руководством Литвы и ЕС, а также разговора президента Украины с американским политиком Викторией Нуланд. Дата встречи с президентом США пока не назначена. Никифоров отвечал на вопросы журналистов на украинском языке. Брифинги спикера президента запланировано делать регулярными.

Сергей Никифоров не стал комментировать действия своей предшественницы Юлии Мендель, но пообещал не повторять ее ошибок. Также Никифоров не будет покупать и читать книгу Юлии Мендель, тем более, что "в ее книге серьезных инсайдов и скандалов не будет".

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Никифоров сказал, что ему "ничего не известно" о возможном создании пула "президентских СМИ", как это практикуется в странах Запада.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!