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Нездоровые ассоциации: почему из медиапространства должно исчезнуть слово "легитимный"

По истечении 5-летнего срока пребывания на своем посту Зеленский остается президентом

сегодня, 22:53
Автор:
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Марьян Ощановский
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Представителям украинского политикума и журналистам следует прекратить употреблять слово "легитимный" в отношении Владимира Зеленского, чтобы у общества не возникало ассоциаций с Виктором Януковичем, который после бегства из Украины называл себя легитимным президентом, считает политолог, офицер ВСУ Николай Мельник.

Нездоровые ассоциации: почему из медиапространства должно исчезнуть слово "легитимный"

В медиа стало больше дискуссий о легитимности Зеленского. Фото из открытых источников

"С медийной точки зрения я бы посоветовал перестать употреблять слово "легитимный", потому что украинское общество сразу видит перед глазами очень неприятный пример 2013 года. Проблему всегда можно решить, забыв о ней", — подчеркнул Николай Мельник.

По словам политолога, легитимность зависит от внутреннего убеждения гражданина в том, что вот этот человек имеет право принимать решения от имени государства.

"И очень часто вопрос легальности и легитимности не совпадает", — отметил он.

Также офицер ВСУ посоветовал представителям власти "не искать себе врагов, чтобы по опрометчивости не увеличить их количество".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у ВСУ нет достаточного количества тяжелой техники, чтобы обеспечить ею мобилизованных. Как пишет Forbes, дефицит техники настолько ощутим, что недавно сформированная 153 бригада фактически превратилась из механизированной в пехотную. Издание отмечает, что мобилизация может увеличить на 10% численность сухопутных войск, состоящих из 100 бригад.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страны-участники швейцарского саммита мира должны выработать общую позицию по ключевым трем вопросам — ядерной безопасности, безопасности судоходства и возвращению украинских детей и обмена пленными. По словам украинского президента, после того как участники саммита в Швейцарии наработают общие позиции, они проинформируют об этом Россию.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid035ZRtLitvpWH2JdSykBi6NhUtvWbcTMLuYuzuCmUP1CsbqmSP3hFhacoXjUPiHzgMl&id=100000878673787
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