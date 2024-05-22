Нездоровые ассоциации: почему из медиапространства должно исчезнуть слово "легитимный"

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Марьян Ощановский
Представителям украинского политикума и журналистам следует прекратить употреблять слово "легитимный" в отношении Владимира Зеленского, чтобы у общества не возникало ассоциаций с Виктором Януковичем, который после бегства из Украины называл себя легитимным президентом, считает политолог, офицер ВСУ Николай Мельник.
В медиа стало больше дискуссий о легитимности Зеленского. Фото из открытых источников
По словам политолога, легитимность зависит от внутреннего убеждения гражданина в том, что вот этот человек имеет право принимать решения от имени государства.
Также офицер ВСУ посоветовал представителям власти "не искать себе врагов, чтобы по опрометчивости не увеличить их количество".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у ВСУ нет достаточного количества тяжелой техники, чтобы обеспечить ею мобилизованных. Как пишет Forbes, дефицит техники настолько ощутим, что недавно сформированная 153 бригада фактически превратилась из механизированной в пехотную. Издание отмечает, что мобилизация может увеличить на 10% численность сухопутных войск, состоящих из 100 бригад.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страны-участники швейцарского саммита мира должны выработать общую позицию по ключевым трем вопросам — ядерной безопасности, безопасности судоходства и возвращению украинских детей и обмена пленными. По словам украинского президента, после того как участники саммита в Швейцарии наработают общие позиции, они проинформируют об этом Россию.
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