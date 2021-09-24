Нестор Шуфрич стал совладельцем "Первого Независимого"



















Украинский политик Нестор Шуфрич заявил, что стал совладельцем "Первого Независимого". Политик решил поддержать журналистов в их стремлении говорить правду. О таком решении он написал в Facebook.

Нестор Шуфрич и журналисты телеканала (фото из открытых источников)

Нестор Шуфрич сообщил, что он сразу подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива. Журналистов в их стремлении говорить правду

телеканала" Первый Независимый "с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения, побудил меня принять это решение ", — заявил политик. "Сегодня я принял предложение от журналистов коллектива телеканала " Первый Независимый " о вхождении в состав совладельцев с мажоритарной долей. Сразу же подписал соглашение о моем невмешательства в редакционную политику журналистского коллектива. КонфликтНацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения, побудил меня принять это решение ", — заявил политик.

Нардеп отметил, что четко осознает и понимает все риски, связанные с таким решением. Но он убежден, что нужно поддержать журналистов в их стремлении говорить правду.

"Действия Службы безопасности Украины в отношении телеканала и силовое отключения их контрагентов, обеспечивающих передачу сигнала на спутник, я воспринимаю как нарушение прав журналистов полноценно выполнять свою работу, так же как давление на свободу слова. Понимаю все риски, связанные с этим решением . Рассчитывать на верховенство права, справедливые суды, к сожалению, в Украине сегодня не приходится. Честно говоря, и раньше не сильно приходилось, хотя так, как сейчас, не было, пожалуй, никогда. Однако считаю своим гражданским долгом поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была ", — подчеркнул он.

Политик отметил, что нет никаких финансовых связей с Россией и пожелал журналистам смелых репортажей, которые основаны на правдивой информации.

"Сразу хочу отметить, что нет никаких финансовых интересов с Российской Федерацией, сделать из меня террориста будет невозможно! Желаю журналистам смелых, дерзких репортажей, основанных на проверенной и честной информации. Пусть в ваших новостях всегда доминируют три взгляда: каждой из сторон и независимая . Оценка услышанному должна давать властью, не оппозиционные политики, а наши граждане, и будут главными бенефициарами того, что происходит в Украине ", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Шуфрич рассказал почему именно судья Вовк занимается делом Медведчука .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!