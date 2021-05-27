Несмотря на режим прекращения огня, фактически обстрелы продолжаются - Немчинов

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Ольга Чародий
Хоть с лета прошлого года у нас действует режим
всеобъемлющего прекращения огня, фактически обстрелы продолжаются. Об этом
заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов "Комментарии-Украина".
Олег Немчинов (фото из открытых источников)
По его словам, как только будет достигнута
безопасностная составляющая, можно будет говорить о плановых выборах в данных
громадах.
Как подчеркнул министр Кабинета министров Украины,
совещание будет посвящено проблемным вопросам функционирования как
новосозданных ВГА, так и новых районов, которые появились в рамках реформы территориальной
организации власти в Украине.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, на сценарий освобождения Донбасса надеется украинское правительство. Несмотря на периодическое обострение ситуации на линии разграничения, власть стремится максимально мирно урегулировать конфликт. Подробности можно узнать в нашем материале.
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