Несмотря на режим прекращения огня, фактически обстрелы продолжаются - Немчинов

Хоть с лета прошлого года у нас действует режим всеобъемлющего прекращения огня, фактически обстрелы продолжаются. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов "Комментарии-Украина".

Олег Немчинов (фото из открытых источников)

"Основные проблемы с нарушением этого режима сосредоточены в ряде точек, где продолжаются активные провокации со стороны российских оккупационных войск. Потому сложно называть какие-то конкретные даты выборов в 10 громадах на подконтрольных Украине территориях Донецкой области и 8 громадах Луганской, где они не состоялись осенью-2020 из-за невозможности обеспечить безопасность во время голосования", — сказал Немчинов.

По его словам, как только будет достигнута безопасностная составляющая, можно будет говорить о плановых выборах в данных громадах.

"Что касается оценки деятельности военно-гражданских администраций (они действуют в тех населенных пунктах, где выборы пока не состоялись – прим. ред.), то у нас предусмотрено 28 мая проведение в населенном пункте Сартана (рядом с Мариуполем), с привлечением руководителей Донецкой и Луганской областных администрацией и военно-гражданских администраций, представителей Минрегиона, соответствующее совещание" — добавил Немчинов.

Как подчеркнул министр Кабинета министров Украины, совещание будет посвящено проблемным вопросам функционирования как новосозданных ВГА, так и новых районов, которые появились в рамках реформы территориальной организации власти в Украине.



Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, на сценарий освобождения Донбасса надеется украинское правительство. Несмотря на периодическое обострение ситуации на линии разграничения, власть стремится максимально мирно урегулировать конфликт. Подробности можно узнать в нашем материале.













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