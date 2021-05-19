Неадекватный залог и высосанные из пальца обвинения, – адвокат Лешенко о деле Медведчука

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Станислав Молчанов
Начиная с брифинга главы СБУ Ивана Баканова и
генерального прокурора Ирины Венедиктовой, было понятно, что все обвинения в
адрес главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора
Медведчука "высосаны из пальца". Так адвокат, заслуженный юрист Украины Елена
Лешенко прокомментировала решение Печерского районного суда города Киева, постановившего
избрать для лидера оппозиции меру пресечения в виде домашнего ареста.
Виктор Медведчук. Фото из открытых источников
По ее мнению, суд Медведчука был с очень слабой доказательной базой.
Лешенко подчеркнула, что прокуратура потребовала
неадекватную сумму залога, а при ее расчете умудрилась противоречить сама себе.
По ее словам, убытки надо доказать, хотя бы провести
экспертизу. Лешенко считает, что у обвинения ничего не было ни по убыткам, ни
по экспертизе.
Лешенко обратила внимание, что Европейский суд по правам человека в своей практике считает такую меру пресечения, как круглосуточный домашний арест, равноценной содержанию под стражей. Адвокат добавила, что если сравнивать с отбыванием в СИЗО и содержанием под стражей — это лучше.
Если исходить из практики ЕСПЧ, добавила Лешенко, то
круглосуточный домашний арест особо ничем не отличается от содержания под
стражей и является таким же ограничением в правах.
Лешенко разъяснила, что, согласно законодательству, мера
пресечения должна быть пересмотрена через два месяца.
Напомним, Reuters пишет, что обвинение
Медведчука в госизмене усилило напряженность в российско-украинских
отношениях.
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