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Главная Новости Политика внутренняя политика Reuters: Обвинение Медведчука в госизмене усилило напряженность в российско-украинских отношениях
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Reuters: Обвинение Медведчука в госизмене усилило напряженность в российско-украинских отношениях

Предъявление подозрения стало очередным шагом в ужесточении преследования лидера ОПЗЖ, пишут в информагентстве

сегодня, 16:54
Автор:

Станислав Молчанов

Репрессии украинской власти против внутренней оппозиции усугубились. Теперь Офис генерального прокурора официально предъявил председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку подозрение в государственной измене, что усилило напряженность в отношениях между Киевом и Москвой. Об этом пишет крупнейшее британское информагентство Reuters.

Reuters: Обвинение Медведчука в госизмене усилило напряженность в российско-украинских отношениях

Виктору Медведчуку официально вручили подозрение в госизмене. Фото из открытых источников

"Прокуратура добивалась задержания Медведчука, лидера оппозиционной партии и бизнесмена, по подозрению в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов",  сообщает информагентство.

В публикации подчеркивается, что этот шаг является "частью ужесточающихся репрессий против Медведчука", которые, как напоминает Reuters, начались еще в феврале, когда Президент Украины ввел санкции против оппозиционного политика и его соратников, а три телеканала, принадлежащие его однопартийцу, были вынуждены прекратить вещание.

"Партия Медведчука выступила с заявлением, в котором говорится, что расследование дела о государственной измене и обыски в доме политика являются местью лидеру оппозиции, критиковавшего недостатки правительства", — говорится в статье.

Также Reuters цитирует председателя Политсовета ОПЗЖ, который назвал дело о государственной измене "сфабрикованным".

Напомним, в "Оппозиционной платформе  За жизнь" назвали обвинения против лидера партии Виктора Медведчука открытой и циничной политической расправой.

"Главным и, по сути, единственным аргументом обвинения на процессе стала именно политическая позиция Виктора Медведчука. Прокуроры не стесняясь заявляли, что он выступает против политического курса, который проводит нынешнее руководство страны, и поэтому должен быть помещен в тюрьму. Репрессии против оппозиции — это все аргументы, которые остались у трусливой, дилетантской, обанкротившейся власти. Попытки засудить оппозиционного политика за его взгляды антидемократичны, неконституционны и недопустимы!" — заявили в ОПЗЖ.


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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/ukraine-advances-treason-case-against-kremlin-ally-reports-say-2021-05-11/
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