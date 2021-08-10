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Главная Новости Политика внутренняя политика «Не в Бабий Яр выселяем» и «Езжайте в Россию»: политолог объяснил проявления дискриминации украинцев со стороны представителей действующей власти
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«Не в Бабий Яр выселяем» и «Езжайте в Россию»: политолог объяснил проявления дискриминации украинцев со стороны представителей действующей власти

Политолог Всеволод Степанюк видит причины подобных явлений в неграмотности и стремлении поймать "хайп" на волне непродуманных и часто неправовых решений

сегодня, 13:38
Автор:

Станислав Молчанов
Дискриминация как форма неуважения, нарушение прав людей и насилия осуждается всем цивилизованным миром. Этому явлению общества пытаются противостоять десятилетиями, а в Украине к дискриминационным высказываниям представители высшей государственной власти прибегают в 21 веке.  По мнению политолога Всеволода Степанюка, причины подобных явлений кроются в неграмотности и стремлении поймать "хайп" на волне непродуманных и часто неправовых решений.

Пример с антисемитским высказываниям чиновника — "Мы вас не в Бабий Яр переселяем" — в адрес арендатора дачного дома в Конча-Заспе, берет свое начало от принятия заведомо незаконного решения СНБО, объясняет эксперт.

"За такое высказывание человек мог бы подать в суд и выиграть его. И вообще — это уголовное дело. Подобные высказывания, они свидетельствуют о том, что государственный чиновник (директор базы отдыха Конча-Заспа Александр Гурин, — ред) дискриминирует фактически человека по национальному признаку.

А в этом выселении вообще есть же люди, которые добросовестно выполняли условия аренды, добросовестно платили. А есть и те, которые не добросовестно. И то, что скопом всех (20 человек, — ред.) одним указом выселяют — это показывает правовую неграмотность, прежде всего.

Кроме того, следует помнить, что при аннулировании договора аренды, государство должно уплатить средства, которые были потрачены на улучшение дома, а это — немалые средства ", — сказал Степанюк.

Второй пример, собственно, реплика самого президента Зеленского об "Уезжайте в Россию все, кому что-то не нравится".

"Это же выражает именно отношение власти к людям. Почему Зеленский и его команда считают, что Украина — это их территория. То есть он не слуга людей, а он здесь царь и император, и если что-то не нравится — оставьте его территорию. Иначе такие слова нельзя трактовать.

В целом, если посмотреть на все заявления властей о Донбассе и Крыме — нигде не было заявлений, что нам надо вернуть людей, только территории. Это опять же свидетельствует о том, как ведет свою деятельность Зеленский. 

Поэтому он и его команда и делают такие глупые заявления ", — добавил Степанюк.

Напомним, в эфире телеканала "Дом" Зеленский посоветовал выезжать в Россию из Донбасса, которые считают себя русскими.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью "Четвертому каналу" вслед за президентом "отправил" в Россию всех, кому не нравится действующий языковой закон.

Также напомним, что антисемитское высказывание "мы вас не в Бабий Яр переселяем" позволил себе директор базы отдыха Конча-Заспа Александр Гурин в адрес 73-летнего народного депутата ВР первого созыва и экс-первого заместителя генпрокурора Юрия Гайсинского. Произошло это из-за отказа жителя соглашаться на досрочное расторжение договора аренды дома без правовых на то оснований. После огласки об инциденте Гурин, вместо извинений, пригрозил арендатору выселить его уже через две недели.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало  о том, что в Украине вспыхнул антисемитский скандалЧиновник Конча-Заспы оскорбил арендаторов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленский считает, что антисемитизм в Украине находится на очень низком уровне. Подробнее об этом читайте в нашем материале

«Не в Бабий Яр выселяем» и «Езжайте в Россию»: политолог объяснил проявления дискриминации украинцев со стороны представителей действующей власти

Политолог объяснил проявления дискриминации украинцев. Фото из открытых источников


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