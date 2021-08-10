«Не в Бабий Яр выселяем» и «Езжайте в Россию»: политолог объяснил проявления дискриминации украинцев со стороны представителей действующей власти

Дискриминация как форма неуважения, нарушение прав людей и насилия осуждается всем цивилизованным миром. Этому явлению общества пытаются противостоять десятилетиями, а в Украине к дискриминационным высказываниям представители высшей государственной власти прибегают в 21 веке. По мнению политолога Всеволода Степанюка, причины подобных явлений кроются в неграмотности и стремлении поймать "хайп" на волне непродуманных и часто неправовых решений.
Пример с антисемитским высказываниям чиновника — "Мы вас не в Бабий Яр переселяем" — в адрес арендатора дачного дома в Конча-Заспе, берет свое начало от принятия заведомо незаконного решения СНБО, объясняет эксперт.
"За такое высказывание человек мог бы подать в суд и выиграть его. И вообще — это уголовное дело. Подобные высказывания, они свидетельствуют о том, что государственный чиновник (директор базы отдыха Конча-Заспа Александр Гурин, — ред) дискриминирует фактически человека по национальному признаку.
А в этом выселении вообще есть же люди, которые добросовестно выполняли условия аренды, добросовестно платили. А есть и те, которые не добросовестно. И то, что скопом всех (20 человек, — ред.) одним указом выселяют — это показывает правовую неграмотность, прежде всего.
Кроме того, следует помнить, что при аннулировании договора аренды, государство должно уплатить средства, которые были потрачены на улучшение дома, а это — немалые средства ", — сказал Степанюк.
Второй пример, собственно, реплика самого президента Зеленского об "Уезжайте в Россию все, кому что-то не нравится".
"Это же выражает именно отношение власти к людям. Почему Зеленский и его команда считают, что Украина — это их территория. То есть он не слуга людей, а он здесь царь и император, и если что-то не нравится — оставьте его территорию. Иначе такие слова нельзя трактовать.
В целом, если посмотреть на все заявления властей о Донбассе и Крыме — нигде не было заявлений, что нам надо вернуть людей, только территории. Это опять же свидетельствует о том, как ведет свою деятельность Зеленский.
Поэтому он и его команда и делают такие глупые заявления ", — добавил Степанюк.
Напомним, в эфире телеканала "Дом" Зеленский посоветовал выезжать в Россию из Донбасса, которые считают себя русскими.
Языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью "Четвертому каналу" вслед за президентом "отправил" в Россию всех, кому не нравится действующий языковой закон.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленский считает, что антисемитизм в Украине находится на очень низком уровне. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Политолог объяснил проявления дискриминации украинцев. Фото из открытых источников
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