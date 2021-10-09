logo
Русский Українська

BTC/USD

53967.50

ETH/USD

3553.00

LTC/USD

175.35

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика "Не считаю, что это была месть": Стефанчук об отставке Разумкова
commentss НОВОСТИ Все новости

"Не считаю, что это была месть": Стефанчук об отставке Разумкова

Руслан Стефанчук подчеркнул, что решение принимала партия

сегодня, 00:04
Автор:

Ольга Чародий

Увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады не было местью со стороны партии "Слуга народа". Такое мнениев эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" выразил новоизбранный спикер Руслан Стефанчук.

"Не считаю, что это была месть": Стефанчук об отставке Разумкова

Руслан Стефанчук - фото из открытых источников


"Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это было принято решение политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом", – сказал он.

Телеведущий Савик Шустер спросил у спикера Рады, идет ли речь о том, что им с Разумковым "идти по программе партии было невозможно".

"Я не могу говорить, возможно ли или невозможно. Я исхожу из того, что программа партии "Слуга народа" была представлена в президентской программе "Країна мрій", и те решения, которые были предусмотрены там, предусматривали определенное направление, определенный темп в реформе", – объяснил Стефанчук.


Напомним, после прихода Владимира Зеленского к президентству украинское общество начало чаще говорить о вероятном роспуске парламента. Такие беседы велись едва ли не после каждого принятого новоизбранной Радой закона. По словам первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, у Зеленского и сегодня имеется юридическая подоплека для подобного действия, сообщает "Украинская правда".


Как утверждает Стефанчук, формально Раду могут лишить полномочий из-за невыполнения прямых профессиональных обязанностей. Чиновник напомнил, что в конце 2020 года парламент не работал больше месяца. По мнению первого вице-спикера ВР, отсутствие хотя бы одного заседания Рады в течение такого длительного времени является прямой юридической возможностью распустить таких депутатов и объявить новые выборы. При этом он подчеркивает, что пока от Владимира Зеленского желания повторно, как при приходе к власти, "разогнать" парламент не исходило. По словам чиновника, президент надеется, что нардепы продолжат работать эффективно, сотрудничая с остальными ветками власти, в том числе и с Офисом президента.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ