"Не считаю, что это была месть": Стефанчук об отставке Разумкова

Увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады не было местью со стороны партии "Слуга народа". Такое мнениев эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" выразил новоизбранный спикер Руслан Стефанчук.



Руслан Стефанчук - фото из открытых источников





"Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это было принято решение политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом", – сказал он.

"Я не могу говорить, возможно ли или невозможно. Я исхожу из того, что программа партии "Слуга народа" была представлена в президентской программе "Країна мрій", и те решения, которые были предусмотрены там, предусматривали определенное направление, определенный темп в реформе", – объяснил Стефанчук.

Телеведущий Савик Шустер спросил у спикера Рады, идет ли речь о том, что им с Разумковым "идти по программе партии было невозможно".





Напомним, после прихода Владимира Зеленского к президентству украинское общество начало чаще говорить о вероятном роспуске парламента. Такие беседы велись едва ли не после каждого принятого новоизбранной Радой закона. По словам первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, у Зеленского и сегодня имеется юридическая подоплека для подобного действия, сообщает "Украинская правда".

Как утверждает Стефанчук, формально Раду могут лишить полномочий из-за невыполнения прямых профессиональных обязанностей. Чиновник напомнил, что в конце 2020 года парламент не работал больше месяца. По мнению первого вице-спикера ВР, отсутствие хотя бы одного заседания Рады в течение такого длительного времени является прямой юридической возможностью распустить таких депутатов и объявить новые выборы. При этом он подчеркивает, что пока от Владимира Зеленского желания повторно, как при приходе к власти, "разогнать" парламент не исходило. По словам чиновника, президент надеется, что нардепы продолжат работать эффективно, сотрудничая с остальными ветками власти, в том числе и с Офисом президента.

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