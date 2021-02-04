"Не могу переступить через себя": генпродюсер телеканала "Наш" уволился из-за "порядочности"

Генеральный продюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник объявил об увольнении со своей должности, аргументировав это порядочностью и взаимным уважением. О своем решении он сообщил на своей странице в Facebook 3 февраля.

Телеканал Наш. Фото: Google

По его словам, очень символично, что именно в это время он слагает с себя полномочия генерального продюсера телеканала (намек на закрытие каналов 112, NewsOne и Zik).

Он сказал, что ему больно было принимать такое решение, однако в некоторых вещах он не может переступить через себя, в частности вспомнив порядочность и взаимоуважение.

Дудник пожелал коллективу канала стойкости духа, а руководству мудрости при принятии решений.

Телеканал "Наш" официально принадлежит отцу Евгения Мураева, бывшего народного депутата от "Оппозиционного блока" и "Партии регионов".

Напомним, что 2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против нардепа Тараса Козака и его активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим бенефициаром этого медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука.

Телеканалы уже прекратили свое вещание на кабельных площадках, оставшись только в YouTube. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что его министерство уже направило видеохостингу письмо с просьбой заблокировать страницы телеканалов.

Владимир Зеленский заявил, что каналы финансировали с территории России и подрывали национальную безопасность Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Козак потребовал от Зеленского доказательств своих преступлений.

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