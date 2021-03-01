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Назначен новый глава Херсонской ОГА: что о нем известно

Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке

сегодня, 22:18
Автор:

Ольга Чародий

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря. Ранее он временно исполнял обязанности руководителя ОГА.

Назначен новый глава Херсонской ОГА: что о нем известно

Сергей Козырь (фото из открытых источников)

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сергей Козырь родился в 1984 году в Донецке. Окончил Донецкий Национальный технический университет и получил высшее образование по нескольким специальностям — "Правоведение", "Финансы", "Разработка месторождений полезных ископаемых".

Работал на разных должностях в ГП "ДУЭК". Последнее место работы в Донецке — начальник участка по добыче угля шахты "Трудовская" ГП "ДУЭК". После оккупации Донецка, переехал на контролируемую украинскую территорию и работал на угольных производствах.

3 декабря Зеленский подписал указ, которым уволил бывшего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева с должности. На его место президент назначил временного главу Херсонской ОГА Сергея Козыря.

Напомним, в Верховной Раде Украины решили активнее бороться с кнопкодавством. Поэтому правила голосования нардепов меняются. Отныне в парламенте народные депутаты будут голосовать с помощью сенсорных кнопок, а еще уже скоро там появятся камеры видеонаблюдения. Так, вводится в действие система сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Предполагается, что такой шаг снимет вопрос привязки карточки нардепа к месту.

Сенсорная кнопка, по словам Разумкова, делает невозможным голосование из разных мест. Заработать система должна со следующей пленарной недели. Кроме того, вскоре должны установить камеры видеонаблюдения. Нардепы преимущественно реагируют на такие новинки положительно.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-priznachiv-sergiya-kozirya-golovoyu-hersonskoyi-od-66865
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