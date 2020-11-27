Настроения украинцев значительно снизились в течение последнего года: основные причины

Свежее исследование Центра Разумкова показало, что в Украине в течение года количество оптимистов, которые считали, что события в стране развиваются в правильном направлении, уменьшилось с 57,2% до 21,6%. А количество пессимистов выросло с 16,8 до 61,3%. Что могут сделать власть и ее оппоненты, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, разбирались "Комментарии".



Ситуация не критична

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что для президента Владимира Зеленского такие рейтинговые изменения не критичны. Персонально для его политического бренда. Но проблемы есть в партии "Слуга народа" (внутренние свары, коррупционные скандалы) и в Кабмине (не коммуницирует с населением, порой действует вразрез с заявлениями главы государства). И именно эти проблемы "съедают" рейтинг, в том числе президентский.

"Такое впечатление, что Зеленский и Кабмин существуют отдельно, что правительство больше обслуживает интересы олигархов, – говорит Николай Давидюк. – Помочь выровнять ситуацию мог бы успешный выход из ситуации с COVID-19. Уменьшение заболеваемости и смертности, финансовая поддержка бизнеса, улучшение экономической ситуации. Но пока этого не просматривается".

Оппоненты же, подчеркивает политолог, и так делают всё, чтобы обрушить рейтинг власти.

"В повестке дня – ситуация с Конституционным судом, коррупционные скандалы с депутатами. По рукам ходят конверты с миллионами долларов кеша. Думаю, соответствующие видео и фото уже есть. Раскрутить скандал на такой почве может даже политолог-первокурсник, – уверен Николай Давидюк. – Свою лепту может внести и внешний фактор: эскалация на Донбассе, другие виды российской агрессии, конфликт с Венгрией. На этом фоне вероятность улучшения рейтинга действующей власти выглядит весьма проблематично".

Факторы обвала рейтингов власти

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что для обвала рейтинга власти есть как объективные, так и субъективные факторы.

"2020 год оказался достаточно сложным для всех. Среди объективных проблем, которые привели к падению доверия к представителям действующей власти – коронавирус и его последствия для экономики. К тому же, Украина встретила этот кризис, находясь в довольной сложной ситуации в связи ошибками предыдущих управленцев. Наложились и местные выборы. Ведь выходить с позиции критики власти проще и легче, более электорально привлекательно", – поясняет эксперт.

По его словам, есть и субъективные факторы. Ведь ошибок Зе-команда совершила немало.

"Эта власть до сих пор не сумела сгенерировать стратегию фактически ни по одной сфере. Больше работает в режиме тушения пожаров. Где-то лучше, где-то хуже. Но качественно новых идей и их нормального исполнения мы не видим. Это и приводит к определенному разочарованию. Было много надежд на внесистемных людей, но этого так и не увидели. Власти нужно делать ставку на профессионалов, нежели на лояльных людей или симпатиков", – говорит Игорь Петренко.

Он обращает внимание, что у Зеленского всё еще наилучший баланс доверия-недоверия среди всех украинских политиков. То есть – имеет определенный запас прочности, который президент может использовать, чтобы переломить ситуацию.

"Но для этого власти нужно быть максимально активной, – подчеркивает эксперт. – Генерировать новые идеи, новые подходы. Искать точки роста экономии, менять социально-политическую ситуацию, совершенствовать различные институции, проводить реформы".

Оппозиция, по мнению Игоря Петренко, вряд ли сможет воспользоваться ситуацией, потому что она разрознена, а ее деятельность – негативна, работает на раскол общества.

"Возможно, власти не удастся генерировать что-то общее, не получится продемонстрировать историю успеха. Но на это неспособна и нынешняя оппозиция. Сомневаюсь, что украинцы метнуться в сторону больше поддержки стоящих на кардинально противоположных позициях "Европейской солидарности" или ОПЗЖ. В результате мы, похоже, будем двигаться к поиску неких альтернатив, – прогнозирует эксперт. – В том числе, среди тех, кого мы сейчас, возможно, еще не очень знаем".

Напомним, украинцы в рейтинге доверия к политикам отдали первенство президенту Владимиру Зеленскому, а наименьший процент поддержки оказался у главного прокурора страны Ирины Венедиктовой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!