Настораживающие результаты опроса Центра Разумкова: эксперт намекнул, что Украину ждет новый Майдан

Сегодня были опубликованы свежие результаты опроса Центра Разумкова, которые четко показали, что Украина на пороге политического кризиса, у которого не видно электорального решения. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook рассказал политический эксперт Михаил Бесараб.

Майдан. Фото: из открытых источников

"Смотрим новые президентские рейтинги Центра Разумкова. Одолевает печаль и печаль. С отчетливо государственными, антироссийскими и прозападными лозунгами там только Порошенко. Но его показатели не выросли по сравнению с 2019 годом. Даже из-за несуразности действующей власти. К тому же у Порошенко катастрофически высок личный антирейтинг. Это существенно ограничивает возможность динамичного роста электоральной поддержки экс-президента", – отметил Бесараб.

Политолог прогнозирует, что Украина оказывается на пороге системного политического кризиса, у которого на сегодняшний день не существует электорального решения. Несмотря на то, что до 70% украинцев поддерживают патриотическую и прозападную повестку дня, в верхней части президентских рейтингов только один кандидат декларирует ее. Все остальные – более или менее выразительные выразители "ватного" дискурса. Это несоответствие создает предпосылки для продолжительного кризиса. И это серьезный предмет для размышления.

"Вероятно, на следующий качественно новый этап политического развития государства еще раз выйдем не через выборы", – отметил эксперт, намекая на возможные волнения в стране.

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