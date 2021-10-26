Настораживающие результаты опроса Центра Разумкова: эксперт намекнул, что Украину ждет новый Майдан

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Кравцев Сергей
Сегодня были опубликованы свежие результаты опроса Центра Разумкова, которые четко показали, что Украина на пороге политического кризиса, у которого не видно электорального решения. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook рассказал политический эксперт Михаил Бесараб.
Майдан. Фото: из открытых источников
Политолог прогнозирует, что Украина оказывается на пороге системного политического кризиса, у которого на сегодняшний день не существует электорального решения. Несмотря на то, что до 70% украинцев поддерживают патриотическую и прозападную повестку дня, в верхней части президентских рейтингов только один кандидат декларирует ее. Все остальные – более или менее выразительные выразители "ватного" дискурса. Это несоответствие создает предпосылки для продолжительного кризиса. И это серьезный предмет для размышления.
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