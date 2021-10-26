Поддержка «слуг народа» продолжает снижаться: опрос Центра Разумкова

Поддержка правящей партии "Слуга народа" продолжает снижаться. "Слуг народа" хотело бы видеть в парламенте 14% среди всех опрошенных или 22%, которые приняли бы участие в выборах и определившихся со своими политическими предпочтениями. Хотя, еще в июле поддержка "Слуги народа" была на уровне 17% среди всех опрошенных. Как информирует издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса соцслужбы "Центр Разумкова".

Слуга народа. Фото из открытых источников

Социологи отмечают, что в поддержке потеряли не только "слуги народа", но и другие политические игроки. Так поддержка "ОПЗЖ" по сравнению с январем снизилась с 14% до 8% среди всех опрошенных. В "Центре Разумкова" предполагают, что рейтинг "ОПЗЖ" существенно упал из-за того, что в опросе появилась партия "Наши", которая тоже ориентируется на тот же электорат, что и "ОПЗЖ".

Кроме того, как показывает опрос, существенно уменьшилось количество избирателей у партии "Голос" — с 2% до 0,3% среди всех опрошенных. Это тоже может объясняться тем, что в опрос была включена Партия Сергея Притулы. Что же касается других политических партий, то рейтинг остался практически на том же уровне.

На данный момент, исходя из данных "Центра Разумкова" первая пятерка политсил лишь немного изменилась. На первом месте "Слуга народа" с 21,6% тех, кто готов принимать участие в выборах, за "слугами" идет "Европейская Солидарность" с 15,8%. На третьем расположилась "ОПЗЖ" с почти 13%. Четвертой идет "Батькивщина", у нее чуть больше 13%. И замыкает первую пятерку партия "Наши" с 6,4%. Ранее пятой была партия "Сила и честь", у которой теперь 6%, и она на шестом месте.

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