Ни Коломойский, ни другие олигархи не влияют на решения Зеленского, - Подоляк

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что на решения президента Украины Владимира Зеленского не имеют влияния ни один из олигархов, в том числе и Игорь Коломойский.

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"Игорь Коломойский сегодня не влияет на решения, которые принимает государство. Давайте скажу шире: влиять на президента Зеленского не-воз-мож-но. У него нет таких дружеских отношений, которые позволили бы кому-то на него влиять при принятии глобальных государственных решений. Ни один из олигархов и крупных бизнесменов сегодня ни на йоту не влияет на его решение ", — заявил советник главы ОП.

Как утверждает Подоляк, президент умеет хорошо разбираться в людях и понимает, если его хотят обмануть:

"Для Владимира Зеленского доверительное отношение к людям — основа его мировоззрения. Он интуитивист, очень быстро разбирается: человек компетентный, профессиональный, действительно готов работать в рамках правил или собирается его обмануть", — считает Подоляк.

По мнению советника Ермака, система агрессивно сопротивляется президенту, она воюет против Зеленского:

"И все эти медийные и политические проявления, и конституционный кризис, в который нас искусственно загнали, и постоянные истерики о дефиците медикаментов — это сопротивление системы. Это нормально. Единственное, что ненормально, то, что у президента нет медийного ресурса, чтобы показать — эта система его сломает ".

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