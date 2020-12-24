kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.12.2020

BTC/USD

23251.76

ETH/USD

588.79

LTC/USD

107.08

НБУ 24.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Ни Коломойский, ни другие олигархи не влияют на решения Зеленского, - Подоляк
commentss НОВОСТИ Все новости

Ни Коломойский, ни другие олигархи не влияют на решения Зеленского, - Подоляк

По словам советника Ермака, президент хорошо умеет разбираться в людях

сегодня, 17:40
Автор:

Станислав Молчанов

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что на решения президента Украины Владимира Зеленского не имеют влияния ни один из олигархов, в том числе и Игорь Коломойский.

Ни Коломойский, ни другие олигархи не влияют на решения Зеленского, - Подоляк

ФОТО: Из открытых источников

"Игорь Коломойский сегодня не влияет на решения, которые принимает государство. Давайте скажу шире: влиять на президента Зеленского не-воз-мож-но. У него нет таких дружеских отношений, которые позволили бы кому-то на него влиять при принятии глобальных государственных решений. Ни один из олигархов и крупных бизнесменов сегодня ни на йоту не влияет на его решение ", — заявил советник главы ОП.

Как утверждает Подоляк, президент умеет хорошо разбираться в людях и понимает, если его хотят обмануть:

"Для Владимира Зеленского доверительное отношение к людям — основа его мировоззрения. Он интуитивист, очень быстро разбирается: человек компетентный, профессиональный, действительно готов работать в рамках правил или собирается его обмануть", — считает Подоляк.

По мнению советника Ермака, система агрессивно сопротивляется президенту, она воюет против Зеленского:

"И все эти медийные и политические проявления, и конституционный кризис, в который нас искусственно загнали, и постоянные истерики о дефиците медикаментов — это сопротивление системы. Это нормально. Единственное, что ненормально, то, что у президента нет медийного ресурса, чтобы показать — эта система его сломает ".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dsnews.ua/ukr/politics/ni-kolomoyskiy-ni-drugie-oligarhi-ne-vliyayut-na-reshenie-zelenskogo-podolyak-24122020-410544
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ