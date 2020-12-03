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Павел Зинченко
Представитель Российской Федерации в ООН Василий Небендзя публично назвал войну на Донбассе политическим конфликтом России и Украины, а не внутренним делом нашей страны.
ФОТО: UA News
Об этом уведомляется в сообщении украинской делегации в ТКГ в Facebook по итогам вчерашнего "мероприятия", которое организовали представители РФ в Совете безопасности ООН для легитимизации представителей ОРДЛО.
Это заявление представителя России в ООН украинские делегаты назвали "самым интересным и даже сенсационным" за все годы войны.
Как сообщало издание "Комментарии", российская сторона в ТКГ не предоставила ни одного списка на обмен. В свою очередь, Украина предоставила уже несколько списков своих граждан, которых она хотела бы вернуть на родину.
Также издание "Комментарии" рассказало, что после убийства двоих украинских военных в зоне ООС в ТКГ в очередной раз договорились о "режиме тишины". Украинская сторона ТКГ утверждает, что перемирие будет продолжено, несмотря на срыв. Известно, что глава миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик поддержал это решение. Кроме того, украинская делегация потребовала от РФ принятия неотложных мер для пресечения нарушения режима тишины и эскалации вооруженного конфликта, которая имеет признаки заранее запланированной.
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OBZ
сегодня, 12:47
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////////// Свершилось: представитель РФ в ООН признал войну на Донбассе конфликтом России и Украины=.................NA DONBASE VERSHUTSIA UKRAINSKO=PUTINSKAIA VOINNA.........PUTINSKAIA NATSU=SHOVINISTICHESKAIA FASHUSTKAIA KLIKA VOIUET S UKRAINSKIM SVOBODOLIUBIVUM GEROICHESKIM NARODOM USTREMLENNUM K DEMOKRATII I PROTSVETANIIU KAK UKRAINU TAK I VSEGO BRIUSSEL''SKOGO MONOPOLIARNOGO CHELOVECHESTVA.........ROSSIISKOE DEMOKRATICHESKOE BOL''SHUNSTVO NENAVIDIASHEE PUTINSKUIU RASHUSTKUIU DIKTATURU PRIIDIA K VLASTI MGNOVENNO OSTANOVIT VSE BOEVUE DEISTVIIA V SLAVIANSKOM MIRE I ODNOZNACHNO TERRITORIAL''NAIA TSELOSTNOST'' STRAN EXS=USSR BUDET SOBLIUDENA........UKRAINA BUDET VOSTANOVLENA DEMOKRATICHESKIM VSEROSIISKIM BOL''SHUNSTVOM===LIUD''MI BORISA NEMTSOVA===GUMANISTICHESKOGO DEMOKRATICHESKOGO LIDERA NOVOI CHELOVECHNOI ROSSII.........PUTIN===ETO PRESTUPNIK NAVSEGDA VSTAVSHUI V ODIN RIAD SO VSEMI PRAVITELIAMI DEGENERATAMI RAZOBSHAVSHUMI I URODOVAVSHUMI CHELOVECVHESKUIU TSUVILIZARSUIU..........НАТО не собирается вмешиваться в спор между Украиной и Венгрией (видео)......ETO SHOK POLNUI PODOBNOE NATOvskoe ZAIAVLENIE===ETO ZNACHIT ESLI UKRAINA I VENGRIIA NACHNUT VOEVAT'' ZA ZAKARPAT''E TO NATO BUDET =STORONNIM OBESPOKOENNUM NABLIUDATELEM=.........NATO OBIAZAN BUL OSUDIT'' MALEISHUE SEPARATISTKIE PRIOIAVLENIIA ISTOCHAEMUE VENGERSKIMI FASHUSTKIMI VLASTIAMI......ORBAN===ETO NATSU=SHOVINIST===ETO FASHUST RAZSHUGAIUSHII MESHDUNARODNUIU VRASHDU ISPOLNIAIA ZAKAZ ZAKULISNUX XOZIAEV OBITAIUSHIX V MOSKVE BERLINE PARISHE A INACHE BU NATO NE SDELAL BU STOL'' MARGINAL''NOGO DESTRUKTIVNOGO ZAIAVLENIIA.......NATO I VSE STRANU EVRO=ATLANTIKI===ZAPADNOGO MIRA OBIAZANU OPIRAT''SIA NA BRIUSSEL''SKII ANTIDESTRUKTIVISTKII GUMANISTICHESKII KONSENSUS........=========OBRATITE VNIMANIE UKRAINTSU CHTO TAKOE NATO===ETO PROPAGANDISTKII SHUPEL OBOLVANIVAIUSHII BEDNIAKOV MNOSHESTVA STRAN KOTORUE NIKAK NE STANOVIATSIA DRUZ''IAMI......A VOT BOGACHAM===ROSSIISKIM UKRAINSKIM NEMETSKIM FRANTSUZSKIM BRITANSKIM AMERIKANSKIM NIKAKOI NATO NE NUSHEN POTOMU CHTO ONI VSE=== BRAT''IA SLADKO TORGUIUSHIE MESHDU SOBOI I SKUPAIUSHIE AKTSUI DA VSE CHTO UGODNO SOZDAV ETAKII NADGOSUDARSTVENNUI ELITARNUI OAZISNUI RAISKII EDINUI OLIGARXICHESKII MIROK........VOOBSHE NATOvtsu PUTINA OBOSHAIUT POTOMU CHTO IMENNO ETOT NELIUD'' KREMLEVSKII SOXRANIL SAM SMUSL SUSHESVOVANIIA NATO KAK MINIMUM DO SEREDINU 2050 GODA........=======PREZIDENT ZELENSKII===UDELIAITE BOL''SHE VNIMANIIA EKONOMICHESKOI POLITIKE......NISHETA V UKRAINE STRASHNAIA===PENSIONERU BEDSTVUIUT===XODIAT PLOXO ODETUE NISHIE===ODESHDA =ZATERTAIA=.........TAKOGO USHASA NET NIGDE V EVROSOIUZE......MOLODESH'' UKRAINSKAIA ESHE STARAETSIA VUGLIADET'' =POMODNEI= NO PROSMATRIVAETSIA TOT SHE SAMUI =TREND= NA NISHETU.......=========MU TREEBUEM TOTAL''NUX AUDITOV V UKRAINE BIZNESA I CHINOVNUKOV.......TAKIE BEDNUE ZAMUCHANNUE PENSIONERU A AXMETOV POKUPAET DVORTSU VO FRANTSUI ZA 200=TI MILIONOV EVRO.......=======MU TREBUEM PROVEDENIIA SOTSUAL''NO OB''EDINIAIUSHEI EKONOMICHESKOI POLITIKI........ZARUBESHNUE BIZNES DOXODU DOLSHNU KONTROLIROVAT''SIA UKRAINSKIM OBSHESTVOM POPOLNIAIUSHIM BIUTSHET ZA SCHET NALOGOVUX POSTUPLENII RAZVIVAIUSHIX MALOE SREDNEE I KRUPNOE PROIZVODSTVO.......========MU TREBUEM SMENU VLASTEI V 2021 GODU......======IULIIA TIMOSHENKO===PREZIDENT UKRAINU 2021..........P.S===takova demokratiia prezident zelenskii===oppozitsuia vsegda dolshna trebovat'' vashei smenu........
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