Свершилось: представитель РФ в ООН признал войну на Донбассе конфликтом России и Украины

Представитель Российской Федерации в ООН Василий Небендзя публично назвал войну на Донбассе политическим конфликтом России и Украины, а не внутренним делом нашей страны.

Об этом уведомляется в сообщении украинской делегации в ТКГ в Facebook по итогам вчерашнего "мероприятия", которое организовали представители РФ в Совете безопасности ООН для легитимизации представителей ОРДЛО.

"В. Небензя заявил о "конфликте на Донбассе": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("это не внутренний конфликт в Украине, это — политический конфликт между РФ и Украиной")", — процитировали Небендзю представители делегации Украины.

Это заявление представителя России в ООН украинские делегаты назвали "самым интересным и даже сенсационным" за все годы войны.

Как сообщало издание "Комментарии", российская сторона в ТКГ не предоставила ни одного списка на обмен. В свою очередь, Украина предоставила уже несколько списков своих граждан, которых она хотела бы вернуть на родину.

Также издание "Комментарии" рассказало, что после убийства двоих украинских военных в зоне ООС в ТКГ в очередной раз договорились о "режиме тишины". Украинская сторона ТКГ утверждает, что перемирие будет продолжено, несмотря на срыв. Известно, что глава миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик поддержал это решение. Кроме того, украинская делегация потребовала от РФ принятия неотложных мер для пресечения нарушения режима тишины и эскалации вооруженного конфликта, которая имеет признаки заранее запланированной.

