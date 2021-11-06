Нардеп: Верещук прекрасно справилась с задачей закапывания рейтинга Зеленского еще глубже

По участию и поведению украинских политиков в одном из самых рейтинговых политических ток-шоу можно делать выводы, относительно того, кто имеет шансы и перспективы, а, кто, наоборот, своим выступлением отминусовывает рейтинг. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет нардеп 8-го созыва Верховной Рады Александр Черненко.

Ирина Верещук. Фото: фейсбук Ирины Верещук

По словам экс-нардепа, по итогам вчерашнего выпуска "Свободы слова Савика Шустера" есть несколько выводов. Первый – новоиспеченная вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прекрасно справилась с задачей закапывания рейтинга президента Зеленского еще глубже. Министр обороны Алексей Резников, конечно, спасал ситуацию, но даже это было не по силам.

"Даю политехнологический совет слугам – выпускайте в публичное пространство только Алексея Резникова и Дмитрия Кулебу. Потому что с другими – беда", – отметил Александр Черненко.

Что касается выхода в публичное пространство экс-министра МВД Арсена Аваков, то, по мнению Черненко, он хорошо "плавает" разве что в теплой ванне, как было в эфире "Украина 24". Даже комнатная температура воды делает его неинтересным, как было уже в эфире "Украины". О холодном душе, что непременно ждет его в будущем, – даже страшно подумать.

"Пятый президент Порошенко был молодец. Безотносительно моих политических предпочтений. Без бумажки назвать города, где находятся центры управления военными частями агрессора, я думаю не сможет никто из нынешней властной верхушки", – резюмировал экс-нардеп.

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