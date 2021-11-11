Нардеп: Венедиктова не рискнула подписать подозрение Леросу

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Кравцев Сергей
Подозрение нардепу Гео Леросу подписано неким и.о. Генпрокурора. То есть, Ирина Венедиктова не решилась поставить свою подпись, придумала себе либо командировку, либо "больничный", поэтому в ГПУ нашли "какого-то камикадзе без мозгов". Потому что человек, который умеет рационально мыслить лучше уйдет с поста, но не будет так подставляться. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 8-го созыва Верховной Рады, журналист Сергей Высоцкий.
Ирина Венедиктова. Фото: inventure.com.ua
Экс-нардеп предполагает, для того, чтобы сработать по такому беспределу нужна была команда с Банковой. И, если это будет доказано в дальнейшем – это также 100% приговор за давление на следствие. Гео Лероса посадить за неприличный жест в сторону президента посадить будет невозможно. А вот власть за такую расправу над политическим оппонентом в дальнейшем вполне может заплатить высокую цену.
Читайте также на портале "Комментарии" — Гео Леросу вручили подозрение за хулиганство. Комментируя информацию, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян высказал мнение, что такими действиями Зеленский повторяет путь Януковича.
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