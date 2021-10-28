Нардеп рассказал, как «слуги народа» придумали установить в Киеве ручное управление с Банковой

Большинство дискуссий, продолжающихся сегодня вокруг новой версии Закона о столице от "слуг народа", сосредоточены на вопросах разделения должностей городского головы и руководителя КГГА. Но это только первое, что бросается в глаза, а если копнуть глубже, то найдем еще не один способ установить в Киеве ручное управление с Банковой. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп 8-го созыва ВР Александр Черненко.

КГГА. Фото: Украинская правда

"Несмотря на недавние заявления одного из вдохновителей нового закона Виталия Безгина о том, что все заинтересованные в принятии нового закона о столице стороны демонстрируют конструктив, Офис президента не оставляет попыток поруководить столицей через главу киевского городского головы. Новым "изобретением" ОП стало намерение из-за закона лишить город возможности самостоятельно управлять бюджетом", – отметил Черненко.

Он добавляет, в своей оценке Совет Европы отметил, что ряд положений законопроекта представляют угрозу развитию местного самоуправления в Украине. Ведь главный принцип реформы децентрализации – это перераспределение в пользу местного общества не только полномочий, но и средств. Благодаря реформе местные власти получили реальный ресурс для того, чтобы делать положительные преобразования в интересах жителей общин.

"А что нам предлагают сделать в Киеве? В ОП решили контролировать распределение киевского бюджета между городскими и районными советами в ручном режиме. Именно поэтому депутаты предлагают внести изменения в Бюджетный кодекс, которым на уровне закона предусмотреть, что бюджет города будет распределяться между общегородским и районными уровнями. Частицы распределения народные депутаты смогут определять в ручном режиме! Следовательно, киевский городской голова будет находиться в подвешенном состоянии, поскольку за любое несогласие с Банковой его могут наказать уменьшением городского бюджета в пользу районных", – считает нардеп.

Он отмечает, на практике это будет выглядеть следующим образом – если ОП не сможет выжать из киевского мэра нужного им решения, сразу больше денег будет направлено на районы. И вот здесь стоит вспомнить, кто районами руководит, при отсутствии сформированных советов. Назначенные президентом чиновники, которые сделают то, что им прикажут. Правда, забывают, что полномочия у них такие, что все средства, предназначенные Киеву, они физически не смогут освоить. Так что будут лежать намертво.

"Понятно, что пострадают от этого, прежде всего, киевляне. Но объяснить общине такие сложные материи трудно, во всем сделают "крайними" городские власти", – резюмировал Александр Черненко.

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