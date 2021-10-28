Нардеп рассказал, как «слуги народа» придумали установить в Киеве ручное управление с Банковой

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Кравцев Сергей
Большинство дискуссий, продолжающихся сегодня вокруг новой версии Закона о столице от "слуг народа", сосредоточены на вопросах разделения должностей городского головы и руководителя КГГА. Но это только первое, что бросается в глаза, а если копнуть глубже, то найдем еще не один способ установить в Киеве ручное управление с Банковой. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп 8-го созыва ВР Александр Черненко.
КГГА. Фото: Украинская правда
Он добавляет, в своей оценке Совет Европы отметил, что ряд положений законопроекта представляют угрозу развитию местного самоуправления в Украине. Ведь главный принцип реформы децентрализации – это перераспределение в пользу местного общества не только полномочий, но и средств. Благодаря реформе местные власти получили реальный ресурс для того, чтобы делать положительные преобразования в интересах жителей общин.
Он отмечает, на практике это будет выглядеть следующим образом – если ОП не сможет выжать из киевского мэра нужного им решения, сразу больше денег будет направлено на районы. И вот здесь стоит вспомнить, кто районами руководит, при отсутствии сформированных советов. Назначенные президентом чиновники, которые сделают то, что им прикажут. Правда, забывают, что полномочия у них такие, что все средства, предназначенные Киеву, они физически не смогут освоить. Так что будут лежать намертво.
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