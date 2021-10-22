«Громко, ярко, но не все – правда»: Кличко рассказал, зачем встречался с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко решил отреагировать на громкие заголовки в ряде СМИ о его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам киевского градоначальника, встреча носила деловой характер и касалась исключительно проблемных вопросов столицы. Как информирует издание "Комментарии", об этом Кличко написал на своей странице в соцсети Facebook.

Виталий Кличко. Фото: Украинская правда

Виталий Кличко отметил, что он, как и многие другие увидел в СМИ разного рода заголовки о его встрече с президентом. В основном эта встреча была раскрыта от неких "источников", которые озвучили свои предположения и догадки журналистам.

По словам Виталия Кличко, он хорошо понимает, что как в окружении президента, так и в его личном окружении, есть люди, которые хотят, чтобы конфронтация между Офисом президента и КГГА нарастала. Эти люди заинтересованы в том, чтобы конструктивного диалога не получилось.

Мэр Киева отметил, понимая, что в СМИ очень много разных загадок он решил написать пост, в котором четко заявить, что встреча с Владимиром Зеленским носила деловой характер и на ней были подняты вопросы, которые нужно решать в столице. Политический вопрос не обсуждался. Кличко добавил, что без эффективного взаимодействия с центральной властью решить эти вопросы будет сложно.

Отметим, такому посту мэра Киева предшествовала информация, которая появилась в некоторых СМИ о том, что впервые за последний год Кличко побывал на Банковой, где встретился с Владимиром Зеленским.

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