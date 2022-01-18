Нардеп рассказал, что последует сразу после оглашения решения судьи по делу Порошенко

Если не вдаваться в детали, а оценить картину в целом, то можно сделать несколько выводов из ситуации, которая возникла вокруг возвращения в Украину пятого президента Петра Порошенко. Первый вывод – все мантры в стиле "Порошенко испугался" были лишь технологическими трюками Банковой. Если бы испугался, то не вернулся бы. Ну, и Порошенко можно многое забрасывать, но "испугался" точно не о нем. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 8-го созыва Верховной Рады Александр Черненко.

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

"Более того, Порошенко ожидаемо удалось информационно переломить ситуацию в свою пользу. В его поддержку высказались ряд общественных деятелей в Украине и западных политиков и политических сил. И это только начало, избрание меры пресечения (каким бы оно ни было) увеличит и количество таких заявлений и повысит градус их категоричности", – отметил нардеп.

Он добавил, еще важным моментом есть то, что произошла мобилизация поклонников. Многие сетовали за чрезмерную эмоциональность и экзальтированность тех, кто пришел поддержать своего лидера. Но когда против оппозиционного политика начинает работать весь государственный репрессивный аппарат, то здесь не до эстетства.

"Что смогла этому противопоставить власть, кроме несогласованных и испуганных действий пограничников, ГБРовцев, прокуроров и судьи? Только неудавшиеся попытки помешать сторонникам Порошенко добраться до столицы и неубедительные призывы не политизировать юридический процесс. Эти призывы, видимо, и имели бы смысл, если бы процесс с самого начала не был политическим. Тот факт, что генеральный прокурор Венедиктова самоустранилась, а каждый шаг прокуратуры и ГБР сопровождался вопиющими процедурными нарушениями является еще одним свидетельством, что дело клеилось наскоро и не имело бы перспектив в свободном и справедливом судебном процессе. Ибо защита от политических преследований исключительно юридическими аргументами еще никогда не была эффективной. Что, конечно, не отменяет и юридическую защиту. А с этим адвокаты и сам Порошенко справились блестяще", – отметил нардеп.

Александр Черненко отметил, сейчас остается ждать 19 января - решения судьи, но уже сейчас можно понять, что каким бы оно ни было, это станет только началом затяжного политического кризиса. И начал его точно не Порошенко.

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