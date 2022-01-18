Нардеп рассказал, что последует сразу после оглашения решения судьи по делу Порошенко

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Кравцев Сергей
Если не вдаваться в детали, а оценить картину в целом, то можно сделать несколько выводов из ситуации, которая возникла вокруг возвращения в Украину пятого президента Петра Порошенко. Первый вывод – все мантры в стиле "Порошенко испугался" были лишь технологическими трюками Банковой. Если бы испугался, то не вернулся бы. Ну, и Порошенко можно многое забрасывать, но "испугался" точно не о нем. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 8-го созыва Верховной Рады Александр Черненко.
Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность
Он добавил, еще важным моментом есть то, что произошла мобилизация поклонников. Многие сетовали за чрезмерную эмоциональность и экзальтированность тех, кто пришел поддержать своего лидера. Но когда против оппозиционного политика начинает работать весь государственный репрессивный аппарат, то здесь не до эстетства.
Александр Черненко отметил, сейчас остается ждать 19 января - решения судьи, но уже сейчас можно понять, что каким бы оно ни было, это станет только началом затяжного политического кризиса. И начал его точно не Порошенко.
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