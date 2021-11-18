Нардеп раскритиковал инициативу Зеленского по выплате тысячи гривен за вакцинацию

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поощрения вакцинированных украинцев. С 19 декабря полностью привитые граждане получат тысячу гривен, которую можно будет потратить на абонемент в спортзал, походы в кино или театр, а также на авиаперелет или проезд в железнодорожном транспорте.

Алексей Гончаренко - фото из открытых источников

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко признался, что полностью поддерживает стимулирование людей к вакцинации, но называет способ ее предоставления совершенно бессмысленным, передает корреспондент портала "Комментарии".

"Я так и вижу, как бабушка из села, которая берет тысячу, идет на пилатес, потом на концерт, а дальше отправляется самолетом во Львов... Таким образом можно было вообще раздать эту помощь билетами на "95 квартал". Это какое-то издевательство. .. Лучше дайте людям оплатить жилищно-коммунальные услуги, лекарства, то, в чем реально они нуждаются", — говорит нардеп.

Кроме того, Гончаренко признался, что сам не будет принимать поощрения от государства в виде тысячи гривен.

Народный избранник подчеркнул, что сейчас в Украине 9 млн полностью вакцинированных лиц, но по словам власти, нужно привить не менее 17 млн граждан:

"Возникает простой вопрос – каким образом даже на 9 млн хватит 3 млрд гривен, если давать тысячу каждому?", — возмущается Гончаренко.

Напомним, что ранее эксперты для издания "Комментарии" проанализировали такую идею поощрения граждан, а также озвучили проблемные моменты в пока что "сырой" инициативе властей по выплате средств за вакцинацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минздрав будет наказывать врачей в Украине, выступающих против вакцинации.









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