Нардеп раскритиковал инициативу Зеленского по выплате тысячи гривен за вакцинацию

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Елизавета Черных
Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поощрения вакцинированных украинцев. С 19 декабря полностью привитые граждане получат тысячу гривен, которую можно будет потратить на абонемент в спортзал, походы в кино или театр, а также на авиаперелет или проезд в железнодорожном транспорте.
Алексей Гончаренко - фото из открытых источников
Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко признался, что полностью поддерживает стимулирование людей к вакцинации, но называет способ ее предоставления совершенно бессмысленным, передает корреспондент портала "Комментарии".
Кроме того, Гончаренко признался, что сам не будет принимать поощрения от государства в виде тысячи гривен.
Народный избранник подчеркнул, что сейчас в Украине 9 млн полностью вакцинированных лиц, но по словам власти, нужно привить не менее 17 млн граждан:
Напомним, что ранее эксперты для издания "Комментарии" проанализировали такую идею поощрения граждан, а также озвучили проблемные моменты в пока что "сырой" инициативе властей по выплате средств за вакцинацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минздрав будет наказывать врачей в Украине, выступающих против вакцинации.
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