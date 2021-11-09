Нардеп: после признаний Комаровского и Гордона на Банковой очень плохое настроение

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Кравцев Сергей
Видео, на котором доктор Евгений Комаровский вместе с журналистом и бизнесменом Дмитрием Гордоном раскаиваются о своем решении в 2019-м году публично поддержать Владимира Зеленского уже стало вирусным. После таких откровений двух публичных персон на Банковой сегодня очень плохое настроение и сейчас положительные блогеры будут разруливать очередной кризис. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 8-го созыва Верховной Рады Александр Черненко.
Гордон и Комаровский. Фото: Цензор.НЕТ
Он добавляет, Гордон – это опытный номенклатурщик, с исключительным политическим инстинктом. В свое время он поддерживал и всячески агитировал за Кучму, Ющенко, Януковича, Порошенко, а затем Зеленского. Причем переобувался он в воздухе, как только чувствовал, что действующий гарант в лучшем случае "хромая утка", в худшем – "сбитый летчик". Даже в то время, когда социология это совсем не фиксировала. И чутка продавца пирамидками Ю-Шинсе еще ни разу не подводила.
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