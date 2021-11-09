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Нардеп: после признаний Комаровского и Гордона на Банковой очень плохое настроение

Комаровский и Гордон сошлись во мнении что Зеленский, за которого голосовали на выборах, и Зеленский образца 2021 года – это два разных человека

сегодня, 14:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Видео, на котором доктор Евгений Комаровский вместе с журналистом и бизнесменом Дмитрием Гордоном раскаиваются о своем решении в 2019-м году публично поддержать Владимира Зеленского уже стало вирусным. После таких откровений двух публичных персон на Банковой сегодня очень плохое настроение и сейчас положительные блогеры будут разруливать очередной кризис. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 8-го созыва Верховной Рады Александр Черненко.

Нардеп: после признаний Комаровского и Гордона на Банковой очень плохое настроение

Гордон и Комаровский. Фото: Цензор.НЕТ

"Я думаю, не все так плохо для Зеленского, как может показаться с первого взгляда. Все гораздо хуже. Ибо Комаровский и, особенно, Гордон – не лохи", – отметил экс-нардеп. 

Он добавляет, Гордон – это опытный номенклатурщик, с исключительным политическим инстинктом. В свое время он поддерживал и всячески агитировал за Кучму, Ющенко, Януковича, Порошенко, а затем Зеленского. Причем переобувался он в воздухе, как только чувствовал, что действующий гарант в лучшем случае "хромая утка", в худшем – "сбитый летчик". Даже в то время, когда социология это совсем не фиксировала. И чутка продавца пирамидками Ю-Шинсе еще ни разу не подводила.

"Тот факт, что Гордон и Комаровский уже на экваторе президентского термина Зеленского не видят в нем дальнейших перспектив – это своеобразная гарантия, что этих перспектив уже не будет. И с каждым днем таких прозрений ("мы – лохи") будет ставить все больше среди создателей "электорального чуда". Но это будут не искренние раскаяния, а попытки вовремя соскочить аварийный объект, чтобы не быть погребенными под его обломками", – отметил Черненко. 

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Источник: https://www.facebook.com/profichok/posts/10160031755439406
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