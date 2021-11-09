Нардеп: после признаний Комаровского и Гордона на Банковой очень плохое настроение

Видео, на котором доктор Евгений Комаровский вместе с журналистом и бизнесменом Дмитрием Гордоном раскаиваются о своем решении в 2019-м году публично поддержать Владимира Зеленского уже стало вирусным. После таких откровений двух публичных персон на Банковой сегодня очень плохое настроение и сейчас положительные блогеры будут разруливать очередной кризис. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп 8-го созыва Верховной Рады Александр Черненко.

Гордон и Комаровский. Фото: Цензор.НЕТ

"Я думаю, не все так плохо для Зеленского, как может показаться с первого взгляда. Все гораздо хуже. Ибо Комаровский и, особенно, Гордон – не лохи", – отметил экс-нардеп.

Он добавляет, Гордон – это опытный номенклатурщик, с исключительным политическим инстинктом. В свое время он поддерживал и всячески агитировал за Кучму, Ющенко, Януковича, Порошенко, а затем Зеленского. Причем переобувался он в воздухе, как только чувствовал, что действующий гарант в лучшем случае "хромая утка", в худшем – "сбитый летчик". Даже в то время, когда социология это совсем не фиксировала. И чутка продавца пирамидками Ю-Шинсе еще ни разу не подводила.

"Тот факт, что Гордон и Комаровский уже на экваторе президентского термина Зеленского не видят в нем дальнейших перспектив – это своеобразная гарантия, что этих перспектив уже не будет. И с каждым днем таких прозрений ("мы – лохи") будет ставить все больше среди создателей "электорального чуда". Но это будут не искренние раскаяния, а попытки вовремя соскочить аварийный объект, чтобы не быть погребенными под его обломками", – отметил Черненко.

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