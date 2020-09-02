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Главная Новости Политика Скандалы Неизвестный напал на бывшего «Слугу народа» Полякова
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Неизвестный напал на бывшего «Слугу народа» Полякова

По словам Полякова, в 4-30 утра в ходе конфликта ему были нанесены телесные повреждения неизвестным лицом, после чего нападавший скрылся с места преступления

сегодня, 13:26
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Киеве неизвестный совершил нападение на Антона Полякова, экс-депутата фракции "Слуга народа".  Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева на странице в Facebook.

Известно, что в 4-30 утра в ходе конфликта, Полякову были нанесены телесные повреждения неизвестным лицом, после чего нападающий скрылся с места преступления на автомобиле Toyota.

Неизвестный напал на бывшего «Слугу народа» Полякова

Фото: Anton Polyakov, источник: Facebook

Правоохранители возбудили уголовное дело.

"По факту противоправных действий в отношении народного избранника открыто уголовное производство. Действия неизвестного квалифицированы по ст. 125 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. 

Сейчас продолжаются мероприятия правоохранительных органов по поиску и задержанию злоумышленника.

Также известно, что госпитализация пострадавшему оказалась ненужной.

Антон Поляков в ноябре 2019 входил во фракцию "Слуга народа", после исключения из которой перешел во фракцию "За будущее".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в правительственном квартале столицы был задержан человек с гранатой.


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